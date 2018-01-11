«أبيض اليد» يكسب السعودية استعداداً لـ«الآسيوية»

فاز منتخبنا الوطني لكرة اليد، على نظيره السعودي، بنتيجة 22/‏20 في التجربة الودية التي جمعتهما أول من أمس، على أرض صالة نادي الخليج بمدينة الدمام السعودية، وذلك على هامش معسكر الإعداد الخارجي المقام حالياً لأبيض اليد، في السعودية، استعداداً لخوض التصفيات الآسيوية المقرر إقامتها من 18 - 28 يناير الجاري، في مدينة سون بكوريا الجنوبية،.

والمؤهلة لكأس العالم 2019 في ألمانيا والدنمارك، وكانت القرعة الآسيوية، قد أوقعت منتخبنا ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب كوريا الجنوبية صاحبة الضيافة إلى جانب الهند وبنغلاديش، وكانت تلك هي المباراة الودية الثانية لمنتخبنا في معسكره، حيث سبق والتقى مع فريق نادي الخليج وفاز أيضاً بنتيجة 36/‏28، ومن المقرر أن يلعب منتخبنا اليوم وديته الثانية مع نظيره السعودي وينهي بها معسكره الخارجي، على أن يعود إلى البلاد غداً.

وكانت مباراة منتخبنا والسعودية، فرصة لمدربي الفريقين الجزائري صالح بوشكريه ومساعده الوطني هاشم إسحاق لإشراك جميع اللاعبين للوقوف على جاهزيتهم ومدى الاستفادة من محطات الإعداد، بغض النظر عن النتيجة، رغم أن الفوز يمثل حافزاً معنوياً لهم، وقبل اختيار القائمة النهائية التي سيتم الدفع بها في المحفل الآسيوي،.

وكان منتخبنا قد أنهى الشوط الأول متقدماً 10/‏9، وكانت له الأفضلية بشكل كبير في الشوط الثاني وأنهى اللقاء لمصلحته بفارق هدفين 22/‏20، وتم عقب نهاية المباراة تبادل الدروع بين محمد المنيع رئيس الاتحاد السعودي ومحمد الحوسني رئيس بعثة الإمارات بالمعسكر.