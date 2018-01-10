حمدان بن محمد يوجه أكاديمية شرطة دبي بإضافة الجوجيتسو لبرامجها الرياضية

وجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي أكاديمية شرطة دبي بإضافة رياضة الجوجيتسو ضمن برامجها الرياضية.

وثمن سعادة اللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي اهتمام سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بتعزيز البرامج الرياضية في مصنع الرجال أكاديمية شرطة دبي .. مشيرا إلى أن الأكاديمية ستعمل على تنفيذ برنامج مختص برياضة الجوجيتسو بما يعود بالفائدة والنفع على كافة منتسبي الأكاديمية ورفع مستوى اللياقة البدنية لديهم ونشر ثقافتها إضافة إلى كل القيم الرياضية النبيلة.

وأكد أن القيادة العامة لشرطة دبي حرصت منذ إنشاء الأكاديمية على أن تتضمن أنشطتها برامج رياضية إلى جانب الاهتمام بالدور الأكاديمي وذلك من أجل تأكيد أعلى مستويات اللياقة البدنية للمنتسبين ورفع قدراتهم على تنفيذ مختلف المهام الموكلة إليهم بما تتطلبه من استعداد بدني رفيع المستوى.

وأشار إلى أن أكاديمية شرطة دبي توفر حاليا للمرشحين برامج رياضية تعزز اللياقة البدنية كالسباحة واجتياز الموانع ورياضات الدفاع عن النفس كالكاراتيه والتايكوندو بينما ستسهم إضافة برنامج الجوجيتسو في بناء جيل متمكن في هذه الرياضة وتمثيل شرطة دبي والمشاركة في بطولاتها والمنافسة على ألقابها عالميا.