حمدان بن محمد يكرم الفائزين بجائزة "محمد بن راشد للإبداع الرياضي"

كرم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي راعي " جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي " الفائزين في الدورة التاسعة من الجائزة إحدى " مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية " أكبر مبادرات تنموية وانسانية من نوعها - الذين تجمعوا في دبي من مختلف انحاء الدولة ومن الدول العربية والعالم لاستلام درع الجائزة الأكبر من نوعها عالميا من حيث قيمة جوائزها وتنوع فئاتها والأولى على الاطلاق التي تعنى بمجال الإبداع الرياضي وتسعى لترسيخه كنهج في العمل الرياضي.

وقال سموه : " نرحب بالمبدعين الرياضيين في وطن اتخذ من الإبداع منهجا للعمل وأصبح أرضا خصبة تحتضن المبدعين وترعى أعمالهم ليعم خيرها أرض الوطن وجميع الدول الشقيقة والصديقة في الوطن العربي والعالم وتساهم في الارتقاء بالرياضة كنشاط انساني مهم ومجال تنافسي مرموق يعكس مدى تطور الأمم " .

وأضاف سموه : " إن الدورة التاسعة للجائزة تكتسب قيمة كبيرة كونها تقام في مطلع "عام زايد" وهو العام الذي يرتبط بعطاء ونهج مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه " وهو النهج الذي نسير عليه جميعا في عملنا وجميع مبادراتنا ومن بينها هذه الجائزة التي تدعم الجميع وتهدف الى بناء مستقبل أفضل لشبابنا ورياضتنا".

وثمن سمو راعي الجائزة عطاء المبدعين من قياديين و إداريين ورياضيين لاعبين ومدربين وحكام .. وقال : " لقد بذل الفائزون جهودا استثنائية وحققوا انجازات كبيرة رفعت من مستوى التنافس الرياضي كما قدمت المؤسسات الرياضية المحلية والدولية برامج ومبادرات دعمت جهود الجائزة التي جسدها محور التنافس للدورة التاسعة من الجائزة وهو تمكين المرأة رياضيا فاستحقوا جميعا نيل شرف الفوز بهذه الجائزة التي ولدت تنفيذا لرؤية المبدع الأول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في ترسيخ نهج الإبداع في العمل من خلال تكريم المبدعين ودعم جهودهم كما تشرفت الجائزة بأن تحمل اسم سموه وأن تكون إحدى مبادراته العالمية ".

مباشر.. حفل تكريم الفائزين بالدورة التاسعة من جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي

https://t.co/hgv3AiMDMb — صحيفة البيان (@AlBayanNews) January 10, 2018

وقد بدأ حفل تكريم الفائزين بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي بعزف السلام الوطني لدولة الإمارات تلاه عرض فيلم تسجيلي قصير حول الجائزة استعرض أهدافها في تحفيز الهمم والطاقات لبناء قطاع رياضي نموذجي أكثر تنافسية وسعادة وخلق المناخ المناسب للإبداعات الرياضية محليا وعربيا وعالميا والارتقاء بالمجتمع لتكون الرياضة ثقافة وحياة وترسيخ نهج الإبداع لنهضة رياضية على المستويات كافة.

وألقت كلمة المكرمين الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان آل سعود وكيل الهيئة العامة للرياضة للتخطيط والتطوير رئيس الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية بدأتها بتوجيه الشكر لسمو راعي الجائزة والقائمين عليها .. مؤكدة أن الشباب العربي هم من يحملون راية الإبداع والتقدم للمنطقة .. منوهة أن العنصر المشترك الذي يربط بين كل المبدعين الرياضيين هو انتماؤهم العربي الراسخ الذي يدفعهم لتحقيق الريادة العربية في مختلف المحافل الدولية ".

وتخلل حفل التكريم فقرة رياضية تضمنت استعراض المهارات الأساسية لبعض الرياضات في تعبير عن روح التحدي والقوة والطموح والإبداع التي تقود المتميزين منهم إلى منصة التتويج وتحقيق حلم البطولة حيث تقدم أحد الأشبال في نهاية الفقرة بمجسم لكرة قدم يحمل صور الرياضيين الإماراتيين الناشئين الستة الذين كرمتهم الجائزة .

وقام سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم راعي الجائزة بالتوقيع على المجسم واعتماد محور الدورة العاشرة للجائزة والخاص بالشباب وهو " نحن صناع المستقبل الرياضي".

عقب ذلك قام سمو ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي بتكريم الفائزين وفي مقدمتهم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح عن فئة الشخصية الرياضية المحلية تقديرا لجهوده في إثراء المشهد الرياضي في دولة الإمارات من خلال رئاسته مجلس إدارة الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة وتوجيهاته ومبادراته لدعم الاتحادات الرياضية الوطنية والأندية وتوسيع قاعدة ممارسة الرياضة وتشييد المنشآت الرياضية والشبابية وتحقيق إنجازات رياضية كبيرة خلال فترة رئاسته للهيئة .

كما كرم سموه في فئة الشخصية الرياضية العربية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان آل سعود وكيل الهيئة العامة للرياضة للتخطيط والتطوير رئيس الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية وذلك تقديرا لإسهاماتها في تأسيس الرياضة النسائية السعودية وتنظيمها من خلال إدخال رياضة المرأة في المدارس العامة.

مباشر.. حفل تكريم الفائزين بالدورة التاسعة من جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي

https://t.co/OZQdJwpnpb — صحيفة البيان (@AlBayanNews) January 10, 2018

وضمن فئة جائزة الإبداع الرياضي الأولمبي والتي تم استحداثها في هذه الدورة تقديرا للمبدعين العرب أصحاب الإنجازات في الدورات الأولمبية السابقة على إطلاق الجائزة وأيضا خلال فترة الجائزة .. قام سمو الشيخ حمدان بن محمد بتكريم كل من العداء التونسي محمد القمودي كأكثر لاعب عربي حصل على ميداليات أولمبية حتى الآن برصيد 4 ميداليات فضية حصل عليها في طوكيو " 1964 " وذهبية وبرونزية مكسيكو " 1968 " وفضية ميونخ " 1972 " والعداء المغربي هشام القروج الذي يعد من أفضل العدائين في سباق 1500 متر إذ لا يزال يحتفظ برقمه القياسي منذ تحقيقه في دورة روما 1998 إلى اليوم وهو ثاني أكثر عربي حصولا على الميداليات الأولمبية برصيد 3 ميداليات فضية سيدني 2000 وذهبيتين في أثينا 2004.

وشمل تكريم سمو ولي عهد دبي للفائزين بالجائزة عددا من المؤسسات تضمنت اتحاد الإمارات للجوجيتسو عن فئة المؤسسة المحلية وتسلم الجائزة سعادة عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحاد والمجلس الدولي للكريكت عن فئة المؤسسات العالمية - الاتحادات الدولية المعترف بها من اللجنة الأولمبية الدولية وتسلم الجائزة ديفيد ريتشاردسون المدير التنفيذي للمجلس إضافة إلى الاتحاد الدولي للدراجات عن فئة المؤسسة العالمية - الاتحادات الدولية الصيفية وتسلم الجائزة ديفيد لابارتنت رئيس الاتحاد.

وخلال الحفل الذي شهد حضور لفيف من القيادات والرموز الرياضية المحلية والعربية والعالمية قام سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي بتكريم ستة من الرياضيين الإماراتيين الواعدين ضمن فئة الرياضي الناشئ المحلي صاحب النجاحات المتميزة في المجال الرياضي وهم : حسين يوسف أنور وميثه عبدالله حسن ووديمة سعيد اليافعي وعمار محمد السدراني وعبدالله غلوم المازمي وعمر محمد الفضلي.

وفي فئة الرياضي المحلي كرم سمو رئيس الجائزة لاعب كرة القدم عمر عبدالرحمن العمودي .. كما كرم سموه الحكم إبراهيم يوسف المنصوري ضمن فئة الحكم المحلي وسعيد بن سرور الخالدي في فئة المدرب المحلي.

وعلى الصعيد العربي كرم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم الدكتور إبراهيم بن محمد القناص " المملكة العربية السعودية " ضمن فئة الإداري العربي وطارق بن محمد الصويعي " تونس " في فئة الحكم العربي وفارس على العساف " الأردن " عن فئة المدرب العربي علاوة على تكريم منتخب الناشئين العراقي لكرة القدم في فئة الفريق العربي وتسلم الجائزة عبدالخالق مسعود أحمد رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم.

واحتفاء بالنجاحات المتميزة للرياضيين أصحاب الهمم الذين تمكنوا من تحقيق إنجازات مهمة متغلبين على ظروف وتحديات صعبة كرم سمو رئيس جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي كلا من الأخوين الجزائريين عبداللطيف وفواد بقة لتميزهما وانجازاتهما المشرفة في مجال ألعاب القوى على المستوى الأولمبي.

كما كرم سموه اللاعب السعودي محمد مصطفى السويق عن فئة الرياضي الناشئ العربي لتميزه الأولمبي في مجال رياضة التايكواندو وعن فئة رياضي حقق انجاز رفيع المستوى السباحة المصرية فريدة هشام عثمان أول بطلة عربية تحقق ميدالية عالمية في بطولات العالم للسباحة.

ونالت جائزة فئة الرياضي العربي اللاعبة المصرية نور الشربيني لفوزها ببطولة العالم للسيدات للاسكواش لعامين متتاليين " 2016، 2017 " واحتفاظها بالتصنيف العالمي للعبة.

حضر حفل التكريم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات وسمو الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم مدير دائرة إعلام دبي والفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي واللواء محمد خلفان الرميثي رئيس الهيئة العامة للرياضة وسعيد محمد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي وعدد كبير من القيادات والشخصيات الرياضية والمعنيين بقطاع الرياضة في الدولة.

وتقدم مطر محمد الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي رئيس مجلس أمناء الجائزة بهذه المناسبة بأسمى آيات الشكر والعرفان لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على توجيهات سموه السديدة التي كانت وراء اطلاق الجائزة ووضع أهدافها وتحديد نهجها ورعايته لجهود مجلس الأمناء وتكريم المبدعين الرياضيين من كل مكان.

وأعرب الطاير عن بالغ شكره وتقديره إلى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم لدعم سموه المستمر والذي كان له عظيم الأثر في وضع الجائزة في صدارة التكريمات العالمية.

وقال الطاير : " أصبحت الجائزة أحد أهم المحافل الدولية لتكريم الإبداع والمبدعين حول العالم كما أصبحت هدفا لتنافس جميع الرياضيين والاتحادات الرياضية المحلية والعربية والدولية لنيل شرف الفوز بها ونحن فخورون أن جهات رياضية كبرى واتحادات أولمبية دولية تتنافس بقوة للفوز بالجائزة وتحرص على بناء علاقات تعاون معها إيمانا منها بالدور الريادي الذي تلعبه الجائزة على جميع الصعد والمستويات".

وأضاف: " إن النمو الكبير في عدد الملفات المتقدمة محليا وعربيا ودوليا على المستويات الفردي والجماعي والمؤسسي يؤكد مكانة الجائزة ودورها الكبير في تحقيق التطور المنشود للقطاع الرياضي وترسيخ نهج الإبداع والتميز في العمل الرياضي".

يذكر أن جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي قد انطلقت في العام 2009 وبلغ مجموع جوائزها حتى العام 2017 أكثر من 61 مليون درهم بإجمالي عدد مشاركين 1835 في حين وصل عدد الفائزين إلى 302 فائز محليا وعربيا وعالميا من 54 دولة.