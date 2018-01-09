«ديربي» الوصل والنصر قمة مواجهات «كأس اليد» اليوم

تقام اليوم ثلاث مباريات، ضمن الجولة الخامسة والأخيرة من الدور الأول لبطولة كأس الإمارات لكرة اليد، في غياب اللاعبين الدوليين لارتباطهم بتحضيرات منتخبنا الوطني للمشاركة في التصفيات الآسيوية خلال الأيام المقبلة في كوريا الجنوبية.

وتشهد جولة اليوم المضغوطة، لقاء الشارقة المتصدر 11 نقطة مع العين متذيل البطولة، برصيد 4 نفاط، فيما يستقبل الوصل الخامس 6 نقاط، جاره النصر الثالث 9 نقاط في ديربي خاص جداً لفريقي بر دبي، بينما يحل شباب الأهلي - دبي الوصيف برصيد 10 نقاط، ضيفاً على الجزيرة الرابع بـ8 نقاط.

ولعل أبرز مواجهات اليوم، موقعة العميد مع مضيفه الإمبراطور، وهو لقاء ساخن من العيار الثقيل يجمع الجارين في بر دبي، يأمل من خلالها الوصل صاحب الأرض، العودة إلى سكة الانتصارات بعد تعثره بالجولات السابقة والتي وضعته في المركز الخامس قبل الأخير.

رغم نجومية العديد من عناصره، أصحاب الخبرات التي تم تدعيم صفوف الفريق بهم هذا الموسم، لكنه سيفتقد جهود محترفه السابق حسين زكي الذي تم الاستغناء عنه بداعي الإصابة، وفي الجانب الآخر، سيسعى النصر لتحقيق الفوز، والبقاء في قلب المنافسة على الصدارة.

خاصة وأن الفارق بينه والشارقة المتصدر نقطتين، ومع شباب الأهلي - دبي الوصيف نقطة واحدة، متطلعاً لتعثرهما في المباريات القادمة، ويضم الأزرق كوكبة متجانسة من اللاعبين أبناء النادي وعدداً من عناصر الأندية الذي دعم صفوف فريقه بها هذا الموسم إلى جانب المحترف الروسي الكسندر زولا، وستكون المواجهة خاضعة لكافة الاحتمالات.