«أبيض» اليد يواجه «الأخضر» في معسكر السعودية

يلتقي اليوم منتخبنا الوطني لكرة اليد، مع نظيره المنتخب السعودي، في ثاني مبارياته الودية، خلال معسكره الخارجي في مدينة الدمام السعودية، والذي يأتي ضمن محطة إعداده الأخيرة للمشاركة في التصفيات الآسيوية لكرة اليد، المقرر إقامتها خلال الفترة من 18 - 28 يناير الجاري في مدينة سون بكوريا الجنوبية، والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2019 في المانيا والدنمارك، وكان «أبيض اليد»، قد خاض أول من أمس، مباراته الودية الأولى أمام فريق نادي الخليج بالدوري السعودي، وفاز منتخبنا بنتيجة 28/‏36، قبل أن يلتقي شقيقه الأخضر السعودي الليلة.

ومن المقرر أن يلعب المنتخب تجربة ثالثة خلال معسكره الخارجي الحالي في السعودية والذي يمتد حتى 12 يناير الجاري، ومن ثم العودة إلى أرض الوطن، على أن يحصل اللاعبون على راحة لمدة عدة أيام، ثم يشدون الرحال إلى حيث التصفيات القارية، التي سيدخلها ضمن فرق المجموعة الثالثة التي تجمعه مع كوريا الجنوبية الدولة المضيفة والهند وبنجلاديش.

شوط

وبشكل عام، جاءت التجربة الودية الأولى لمنتخبنا أمام نادي الخليج، مفيدة للغاية فنياً وتكتيكياً، بصرف النظر عن نتيجة الفوز، وإن كان يشكل حافزاً معنوياً للاعبين، وكانت بداية اللقاء متكافئة، لدرجة كبيرة رغم أفضلية التقدم لأصحاب الأرض حتى الدقيقة الخامسة بفارق هدف 5/‏4، بعدها يدرك منتخبنا التعادل الأول 5/‏5.

ويستمر اللعب سجالاً هدف هنا ومثله هناك، حتى الدقيقة العاشرة والنتيجة متعادلة 6/‏6، ثم 8/‏8، ويتقدم منتخبنا للمرة الأولى وبفارق هدفين، لكن فريق الخليج، أدرك التعادل من جديد 10/‏10 في الدقيقة العشرين، ويستعيد منتخبنا التقدم 13/‏12، 15/‏16، وقبل صافرة نهاية الشوط الأول يتمكن أصحاب الأرض من إحرازالتعادل 16/‏16.

تفوق

وفي الشوط الثاني كان التفوق في أغلب فتراته لمنتخبنا الوطني، وشهدت الدقيقة العاشرة من الشوط التقدم للإمارات 23/‏20، ويعزز منتخبنا التقدم في منتصف الشوط 26/‏22، ويوسع الأبيض الفارق إلى ستة أهداف .

حيث وصلت النتيجة 29/‏23 في الدقيقة العشرين، ويستمر التفوق الإماراتي حتى نهاية المباراة وبنفس الفارق بنتيجة 36/‏28، وحرص الجهاز الفني لمنتخبنا بقيادة الجزائري صالح بوشكرية ومساعده الوطني هاشم إسحاق على إشراك جميع اللاعبين العشرين المتواجدين بالمعسكر، وبتشكيلات مختلفة دفاعية وهجومية، إلى جانب الإطمئنان على وضع اللاعبين بمراكزهم، بغض النظر عن النتيجة، والتي آلت في النهاية لمصلحة منتخبنا.

شكر

ووجه محمد الحوسني عضو مجلس إدارة اتحاد اليد رئيس بعثة الإمارات في المعسكر، الشكر والتقدير لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة اليد على حسن الاستقبال والضيافة والحفاوة البالغة من الأشقاء في الاتحاد السعودي ونادي الخليج، وخاصة خلال الاستقبال الرائع لمنتخبنا منذ أن حطت رحالنا في بلدنا الثاني السعودية.

وبالفعل لم نشعر بالغربة ونحن بين أهلنا وأشقائنا في بلدنا الثاني، وعن التزام اللاعبين بالمعسكر، أكد الحوسني، أن جميع الأمور بخير وتسير وفق رؤية الجهاز الفني من حيث تنفيذ البرنامج الخاص بالمعسكر والذي يشمل التدريبات الصباحية والمسائية إلى جانب المباريات الودية والمتدرجة القوة للوقوف على جهوزية منتخبنا بمحطة إعداده الأخيرة للمحفل الآسيوي.

إشادة



أشاد محمد الحوسني رئيس البعثة، بالأداء الذي قدمه جميع اللاعبين خلال المباراة الودية الأولى مع نادي الخليج السعودي، مشيراً إلى أن هناك العديد من اللاعبين يظهرون للمرة الأولى بصفوف المنتخب، بعد أن زال هاجس عدم تفرغهم، وأكد أن الفوز دافع معنوي للاعبين في قادم الأيام وخلال التصفيات الآسيوية.