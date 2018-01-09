سلا والرياضي على رأس مجموعتي «دولية السلة»

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة دبي الدولية لكرة السلة، عن قرعة موجهة للنسخة 29، التي تقام من 18 - 26 يناير الحالي بصالة مكتوم بن محمد بنادي شباب الأهلي - دبي، بمشاركة عدد من الفرق الكبرى والقوية على مستوى الوطن العربي، منها المنتخب الوطني الإماراتي، وسيكون فريقا سلا المغربي والرياضي اللبناني على رأس المجموعتين، جاء ذلك خلال الاجتماع الأول الذي عقدته اللجنة برئاسة اللواء «م» إسماعيل القرقاوي في مقر اتحاد السلة بدبي وناقشت خلاله الكثير من الأمور الخاصة بالبطولة بحضور اللجان العاملة في البطولة.

ثمار

ورحب القرقاوي رئيس الاتحاد، رئيس اللجنة المنظمة، بالفرق التي تشارك في هذه النسخة، مؤكدا في نفس الوقت تسخير الاتحاد بالتعاون مع الشركة المنسقة والراعية للبطولة وهي «مجموعة سما للفعاليات» كل الإمكانيات لكي تستمر هذه البطولة العريقة في تقديم الأفضل وجذب الجماهير العربية للعبة، وأن هذا العمل المنظم لا بد أن تكون له ثماره الإيجابية.

وأضاف القرقاوي: نعتز بهذه البطولة كونها الأعرق على مستوى الوطن العربي والشرق الاوسط واستطاعت على مدار سنوات طويلة تقديم الكثير من التميز للعبة من خلال تواجد عدد كبير من نجوم الوطن العربي وأصحاب المهارات العالية، وصنعت هذه البطولة زخما جماهيريا كبيرا برغبة جماهير الجاليات المختلفة على أرض دولة الإمارات في مؤازرة فرقها المختلفة كل عام.

أسماء

وقال القرقاوي: هذه البطولة ستكون فوائدها كثيرة بالنسبة للمنتخب الوطني الذي يستعد لمنافسات خليجية قادمة مؤهلة لنهائيات آسيا، وأن أسماء الفرق الكبيرة المشاركة ستمنح النسخة 29 قوة إضافية، ومن اللافت للنظر أنه للمرة الأولى مشاركة 3 فرق تحمل صفة الأبطال، وهي الرياضي اللبناني بطل آسيا، والهومنتمن بطل العرب، وسلا بطل أفريقيا، وهو ما يجعل النسخة مختلفة كثيرا من ناحية القوة داخل أرض الملعب والأسماء اللامعة من اللاعبين المشاركين فيها، وطالب القرقاوي بأن يتم تقديم كافة التسهيلات المتاحة للجماهير وضيوف البطولة، وتهيئة الصالة التي ستقام عليها المباراة بالشكل المناسب كون البطولة مرآة مهمة للسلة الإماراتية.

ترتيبات

واستعرض سالم المطوع الأمين العام للاتحاد مدير البطولة، الأمور الخاصة بالتنظيم من ترتيبات أمنية وطبية، حيث تواجدت اللجان الخاصة بكل هذه الأمور وتم الاتفاق على التنسيق بين الجهات المختلفة وشركة سما للفعاليات ممثلة في وليد عوض سامي، كما تم مناقشة القنوات التلفزيونية الناقلة للحدث سواء داخل الدولة وخارجها.

عدد الفرق

وأوضح وليد عوض سامي المنسق العام للبطولة أن الفرق الأربعة الأوائل في النسخة الماضية تتواجد في نسخة 29 وهي سلا المغربي والرياضي اللبناني والهومنتمن اللبناني والحكمة اللبناني أيضا، إضافة إلى الأهلي المصري والنصر الليبي والنجم الرادسي التونسي وفريق فلبيني والمنتخب الوطني، وأن العدد النهائي للفرق المشاركة ما بين 9 إلى 10 فرق سيتحدد خلال الساعات المقبلة في ظل المكاتبات التي تمت خلال الفترة الاخيرة.

قرعة

وقال د.منير بن الحبيب المدير الفني للاتحاد، أنه تم الاتفاق على أن تجرى قرعة البطولة يوم 15 من الشهر الجاري وأن يكون فريق سلا حامل اللقب على رأس مجموعة، فريق الرياضي اللبناني الوصيف على رأس المجموعة الأخرى، وأن تكون القرعة موجهة ويحق للمنتخب الإماراتي اختيار المجموعة التي تناسبه بحسب لوائح البطولة.

أوضح د.منير بن الحبيب المدير الفني للاتحاد، أن المنتخب الإماراتي سيتواجد في المباراة الافتتاحية، وأن هناك 12 حكماً سيديرون المباريات ممن يقومون بإدارة المباريات في المسابقات المحلية سيتواجدون في النسخة 29 لإدارة منافسات الدور التمهيدي للبطولة.

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