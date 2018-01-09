«جودو الإمارات» يشارك في بطولة باريس غراند سلام

وافق محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد المصارعة والجودو، على مشاركة منتخب الإمارات الأول للجودو، في بطولة باريس غراند سلام للجودو، التي تستضيفها فرنسا يومي 10 و11 فبراير المقبل، في أولى بطولات الغراند سلام للجودو في أوروبا، على أن تسبق تلك المشاركة الافتتاحية لعام 2018، معسكر إعداد يقام في مولدوفا ويعقبه معسكر ختامي في النمسا، قبل المشاركة في بطولة باريس.

مشاركة

واوضح محمد بن ثعلوب أن الإمارات ستستضيف خلال الفترة من 18 وحتى 21 يناير الحالي بفندق جراند ملينيوم أبوظبي، سيمنار الاتحاد الدولي للجودو الذي يشهد مشاركة أكثر من 200 فرد من 100 دولة من الدول الأعضاء بواقع شخصين من كل اتحاد وذلك على نفقة الاتحاد الدولي ضمن 5 سينمارات في مختلف القارات، ذاكراً أن الاتحاد الدولي اختار دولة الإمارات لاستضافة مجموعة آسيا، ثقة في قدرات الدولة التنظيمية، وأفاد أنه سيتم خلال المحاضرات شرح جميع التغييرات الجديدة التي طرأت على قانون اللعبة بناء على قرارات الجمعية العمومية التي انعقدت في العاصمة المجرية بودابست مؤخراً.

دعم

وقال رئيس اتحاد المصارعة والجودو، أنه بدأ اتصالاته لتفعيل رسالة رئيس الاتحاد الدولي للجودو المجري ماريوس فايزر التي طلب فيها رئاسة الإمارات لصندوق الاتحاد الدولي للجودو لدعم مشاريع وتطوير رياضة الجودو في الدول الفقيرة، تقديرا للدور الكبير الذي ظلت تقوم به دولة الإمارات على مستوى العالم في دعم الأعمال الخيرية والإنسانية، مما اكسبها سمعة كبيرة في مجال العمل الإنساني المجتمعي وللاتحاد الدولي للجودو، حيث تهتم تلك المبادرة لدعم اللاجئين والدول التي تعاني من الفقر والإهمال وسط الشباب.

مبادرة

قال محمد بن ثعلوب الدرعي إن برنامج اتحاد الجودو لعام 2018 يحمل عنوان (دوري زايد الخير)، تجاوباً مع مبادرة القيادة الرشيدة، حيث تكون انطلاقته يوم الجمعة المقبل 12 يناير الحالي بصالة الاتحاد الرئيسية وسط اهتمام كبير من الأندية تجاوبا مع تلك المبادرة ومن خلال تلك المنافسات يتم اختيار عناصر المنتخبات الوطنية الواعدة.