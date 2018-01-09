تقاسم ألقاب "جير شاهين" في بطولة فزّاع للصقور

حلقت نحو 280 طيراً، في سماء الروية في دبي، لتقدم أروع العروض التي اتسمت بالقوة والسرعة والدقة، في انطلاقة أشواط فئة العامة في اليوم السادس، من بطولة فزاع للصيد بالصقور التلواح، أولى بطولات الموسم الجديد لبطولات فزاع التراثية، وينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.

وقد أقيمت 5 أشواط لفئة جير شاهين الفرخ والجرناس، والتي توزعت فيها الألقاب بين 5 صقارين، بما يعكس قوة المنافسة وتقارب المستويات، وفي شوط جير شاهين فرخ العامة (الرمز)، حقق المركز الأول «الصيرمي» لمالكه عبدالله خلفان بطي سالم القبيسي.

ونال شوط جير شاهين فرخ العامة (السيارة)، الطير «إن 78» لمالكه حميد راشد المنصوري، وحل ثانياً «ياس» لمالكه خالد ناصر مذكر آل شافي الهاجري وثالثاً «شواق» لمالكه خالد ناصر مذكر آل شافي الهاجري.

وفي شوط جير شاهين فرخ العامة (النقدي)، حقق المركز الأول «تمام» لمالكه خالد ناصر مذكر آل شافي الهاجري، وفاز بشوط جير شاهين جرناس العامة (الرمز)، الطير «غرام» لمالكه محمد خليفة سلطان بالجافلة المنصوري، وحصل على شوط جير شاهين جرناس العامة (السيارة)، الطير «الغربي» لمالكه محمد سعيد سهيل رصاص المنصوري.

وقالت سعاد إبراهيم درويش، مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، إن أعداد المشاركين في فئة العامة، مع حلول «عام زايد» والقيم المعنوية المستلهمة من أهمية حماية الصقور، يمثل منظومة ثقافية واجتماعية مرتبطة ارتباطاً تاريخياً في المنطقة بصفة عامة وبدولة الإمارات بشكل خاص.

وتابعت: الناموس لجميع الفائزين والمشاركين على هذه الانطلاقة القوية في مسابقات العامة، ولقد تابعنا عن كثب المؤشرات المتعلقة بنظام الأشواط من خلال أداء المتسابقين، وحرصهم على التسجيل المسبق واتباع النظم الجديدة، سواء في التحضيرات الإلكترونية أو في إجراء القرعة قبل يومين من موعد الانطلاقة.