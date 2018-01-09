الفائزون بجائزة الإبداع الرياضي يستعرضون تجاربهم اليوم

رحب سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي، عضو «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، بالمشاركين في ملتقى الإبداع الرياضي التاسع، من المبدعين الفائزين بفئات الدورة التاسعة للجائزة الأكبر في العالم من حيث قيمة جوائزها وتعدد فئاتها والأولى على الاطلاق في مجال الإبداع الرياضي.

وقال سموه للمشاركين في الملتقى الذي تنظمه الجائزة وينطلق في الساعة العاشرة من صباح اليوم: «يسرنا ونحن نحتفل في عموم الوطن، بعام زايد، وترسيخ نهجه في العطاء والبذل والرعاية، أن نرحب بالمبدعين الفائزين في الدورة التاسعة من الجائزة إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، والذين نحتفي بالإبداع من خلالهم ونكرم نهج الإبداع من خلال تكريمهم ليكونوا قدوة للرياضيين جميعا في مختلف مجالات العمل الرياضي».

ثقافة

وأضاف سموه: «هذا الملتقى يعد من أهم الفعاليات التي تنظمها الجائزة، لأن هدفنا ليس تكريم المبدعين فقط، بل نشر ثقافة الإبداع وترسيخه كنهج في العمل الرياضي، حيث يعد الملتقى منصة لاستضافة المبدعين من الدولة والوطن العربي والعالم وعرض تجاربهم والتحاور مع العاملين في قطاعنا الرياضي من أجل تحفيزهم لتكوين نماذج ابداعية والارتقاء بمستوى العمل الرياضي من مرحلة الإنجاز إلى مرحلة التميز والإبداع والابتكار، ولذلك نحن حريصون على تنظيمه سنويا ودعوة الفائزين للتحدث فيه».

تجارب

ويتضمن برنامج الملتقى، 5 جلسات تبدأ الأولى في الساعة الثامنة والنصف صباحاً، تحت عنوان «تجارب مبدعة» ويتحدث فيها كل من التونسي طارق الصويعي الفائز في فئة الحكم العربي، والأخوين الجزائريين فؤاد بقة وعبداللطيف بقة، الفائزين في فئة أصحاب الهمم، ويدير الجلسة د. جمال عباس أخصائي الابتكار والتميز المؤسسي بمجلس دبي الرياضي، ويعقبها الجلسة الثانية وعنوانها «تجارب رياضية» ويتحدث فيها السباحة المصرية فريدة هشام أحمد عثمان الفائزة في فئة رياضي حقق إنجازا رفيع المستوى، والتي تعد أول سيدة عربية تفوز بميدالية ببطولة العالم للسباحة حيث حققت ميدالية برونزية في سباق 50 مترا فراشة ببطولة العالم التي أقيمت في بودابست.

كما يتحدث معها لاعب المنتخب السعودي للتايكواندو محمد بن مصطفى بن سلمان السويق الفائز في فئة رياضي ناشئ عربي حقق نجاحات متميزة في المجال الرياضي، حيث حصل على الميدالية الذهبية في بطولة العالم للناشئين التي أقيمت بمصر، ويدير الجلسة الطالبة الإماراتية ريم عبدالحميد الأميري من مدرسة دبي الدولية فرع القوز.

وتنطلق الجلسة الرئيسية في العاشرة وأربعين دقيقة صباحاً تحت عنوان «تجربة إدارية» وتتحدث فيها الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان آل سعود وكيل الهيئة العامة للرياضة للتخطيط والتطوير، رئيس الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية، الفائزة في فئة شخصية رياضية أسهمت في إثراء الحركة الرياضية العربية، ويدير الجلسة مشعل القحطاني الإعلامي في قناة دبي الرياضية.

نجما الأولمبياد

ويتحدث في الجلسة الرابعة البطلان الأولمبيان الفائزان في فئة جائزة الإبداع الرياضي الأولمبي، وهما العداء التونسي محمد القمودي الحائز أربع ميداليات أولمبية وأربع ميداليات ذهبية في ألعاب البحر المتوسط 1963 و1967، والعداء المغربي هشام الكروج ممثل الاتحاد الدولي لألعاب القوى واليونيسيف واللجنة الأولمبية الدولية الحاصل على ميداليتين ذهبيتين في دورة الألعاب الأولمبية أثينا 2004 بسباقي 1500 و5000 متر، والذي حقق رقماً قياسياً في سباق 1500 متر لم يحطمه أحد غيره حتى الآن وحاصل أيضاً على خمس ميداليات ذهبية في بطولات عالم، وميدالية فضية أولمبياد سيدني، وتبدأ الجلسة في الساعة الحادية عشرة والربع صباحاً، وتحمل عنوان «تجربة ملهمة»، وتدير الجلسة ليلى بنت فرحات الإعلامية بالتلفزيون الجزائري.

نجاح

وتبدأ الجلسة الخامسة والأخيرة في الساعة الثانية عشرة ظهراً وتستمر لمدة ساعة وتحمل عنوان «تجارب مؤسسية مبدعة» ويتحدث فيها: ممثل اتحاد الإمارات للجوجيتسو الفائز في فئة المؤسسة المحلية، وممثل الاتحاد الدولي للدراجات الفائز في فئة المؤسسة العالمية، ويدير الجلسة سامي عبد الإمام أخصائي الإعلام بمجلس دبي الرياضي.

تكريم

وسيقام حفل تكريم الفائزين في الدورة التاسعة من الجائزة في الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح يوم غد في قاعة راشد بمركز دبي العالمي للمؤتمرات بحضور الفائزين في الدورة التاسعة من الجائزة وفي مقدمتهم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الدولة للتسامح، الفائز في فئة الشخصية الرياضية المحلية، والأميرة ريما بنت بندر بن سلطان آل سعود وكيل الهيئة العامة للرياضة للتخطيط والتطوير، رئيس الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية، الفائزة في فئة الشخصية الرياضية العربية.

طالبة تدير إحدى الجلسات

في إطار دعم الجائزة لشباب الوطن والحرص على تمكينهم في مختلف مجالات العمل الرياضي، وانسجاماً مع محور التنافس في الدورة التاسعة للجائزة وهو تمكين المرأة رياضياً، فقد حرصت الجائزة على منح إدارة الجلسة الثانية التي تحمل عنوان «تجارب رياضية» إلى فتاة إماراتية واعدة وموهوبة هي ريم عبدالحميد الأميري الطالبة في مدرسة دبي الدولية فرع القوز، لتكون المرة الأولى التي تقوم فيها طالبة في المرحلة الثانوية بإدارة جلسة مهمة في ملتقى رياضي دولي يقام في الدولة.