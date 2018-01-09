نواعم البث المباشر لـ«خليجي 23»

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تعتبر الدكتورة أنوار عبد الله النوري رئيسة اللجنة النسائية في اتحاد الكويت لكرة القدم ومساعد البروفسور في كلية التربية الأساسية تخصص صحة رياضية أن مهندسات الصوت والاتصالات في البرامج الرياضية المباشرة في إذاعة وتلفزيون الكويت تعتبر من الجنود المجهولين، التي تقدم أعمالها في صمت ومنهن الثلاثي ليلي عادل مهندسة صوت وسكينة الشماع مهندسة اتصالات، وفضة عوض مهندسة اتصالات مباشرة، ويعملن يومياً برفقة الإعلامي جابر نصار على تقديم أربع ساعات من البث المباشر في استديو تحليل «خليجي 23».

لأن البرامج الرياضية في إذاعة وتلفزيون الكويت كان الشريك الإعلامي المتميز، الذي نجح في ربط المشاهدين بكواليس خليجي 23 خاصة أن التفاعل الجماهيري مع الدورة تم إيصاله لمواطني مجلس التعاون بشكل فوري والإعلام المكتوب كان أيضاً له دوره في هذا الأم.

مؤكدة على أهمية الدوري الإعلامي في خليجي 23 الذي نجح في عكس التحديات التي واجهت دولة الكويت في التنظيم وكان عونا لها في بث رسائل ايجابية على مدى أيام الدورة أسهمت في تكوين الكويت ارض محبة وسلام لجميع الأشقاء في دول مجلس التعاون وضيوف الدورة ، ومتوجهة بالشكر والتقدير لكافة وسائل الإعلام التي ساهمت في تغطية خليجي 23 سواء الإعلام الكويتي أو الإعلام الخليجي أو العالمي لإنها أيضا حظيت بمتابعة إعلامية عالمية.

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