أنوار النوري: الكرة الكويتية للسيدات تتعافى من الإيقاف

كشفت الدكتورة أنوار عبد الله النوري رئيسة اللجنة النسائية في اتحاد الكويت لكرة القدم ومساعد البروفسور في كلية التربية الأساسية تخصص صحة رياضية، عن الضرر الكبير الذي أصاب كرة القدم النسائية في دولة الكويت.

وكيف بدأت في التعافي بفضل الدعم الكبير الذي تجده المرأة الكويتية ورياضة المرأة في دولة الكويت من قبل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، ودعم الشيخ أحمد اليوسف الصباح رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم، مشيرة إلى أن 100000 متفرج شكلوا كتاب تميز وريادة الكرة الكويتية إبان خليجي 23 لكرة القدم.

ضرر

ووصفت الدكتورة أنوار عبد الله النوري ما حدث لكرة القدم النسائية في السنوات الثلاث الماضية بانه اقرب للكارثة الرياضية وكان ضرراً بالغاً لأن كرة القدم في دولة الكويت كانت في بداياته القوية والجادة والأزرق النسائي الكويتي كان بحاجة إلى جرعات جيدة من الاحتكاك الجاد ليكون في مقدوره تحقيق نتائج جيدة سواء على مستوى التنافسية العربية أو الآسيوية؛ لأن الطموحات ليست محلية بل أن يكون الأزرق الكويتي لكرة القدم النسائي مشابهاً للأزرق الرجالي في القيادة والريادة خاصة على مستوى البطولات واللقاءات الخليجية التي يتصدر مشهدها رجال الكويت بلا منازع حتى بعد الإيقاف.

لذلك كان الإيقاف مؤلماً لجميع بنات الكويت وليس الرياضيات فقط لأن بنات الكويت بطبعهن عاشقات لكرة القدم والتوقف حرمهن من متابعة إبداعات الأزرق الكويتي لكرة القدم على مستوى الرجال والسيدات.

دعم

وحول كيفية التعافي من آثار الإيقاف المؤلم تقول رئيس اللجنة النسائية في اتحاد الكويت لكرة القدم إنه وبفضل الدعم السامي والمقدر من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، تم رفع الإيقاف وبالتالي التعافي من الإيقاف سيكون بفضل دعمه وتوجيهاته السامية التي ستجني ثمارها الرياضة الكويتية بشكل كامل وليس كرة القدم فقط، وكان أول مؤشرات التعافي العودة القوية لمنتخب الرجال لكرة القدم على المستوى التنافسية الخليجية.

وكاد أن يكون الحصان الأسود الذي ينتزع لقب النسخة 23 من دورة كأس الخليج العربي لكرة القدم بالرغم من عدم جاهزيته المبكرة لهذه الدورة فهو لعب بشخصيته السابقة ما قبل الإيقاف، وهذا يؤكد بأن كرة القدم الكويتية سواء على مستوى الرجال أو السيدات في طريقها إلى التعافي الكامل ولتسترد مكانتها القيادية في الخليج العربي.

شخصية البطل

وكشفت رئيس اللجنة النسائية في اتحاد الكويت لكرة القدم، عن أن منتخب الكويت لسيدات كرة القدم يحتفظ بشخصية قيادية وشخصية البطل رغم الضرر البالغ الذي أصابه من جراء الإيقاف، وخير دليل على ذلك المباراة الودية التي جمعته مع المنتخب العسكري البريطاني لسيدات كرة القدم، والذي قام بجولة شملت العديد من الدول بالمنطقة.

وكان المنتخب النسائي الوحيد الذي نجح في تسجيل هدفين في مرماه هو سيدات الأزرق الكويتي لكرة القدم رغم أن المواجهة انتهت بفوز العسكري البريطاني بخمسة أهداف مقابل هدفين إلا أن سيدات الأزرق كن ندا حقيقيا لهن رغم الفوارق الكبيرة بينهن سواء على مستوى الجاهزية أو التحضيرات أو المشاركات التنافسية، فضلاً عن الخبرات وهو أمر يؤكد أن سيدات الكويت لكرة القدم بعد رفع الإيقاف لن يقف في طريقهن أي فريق وقادرات على التنافسية بجدية على كافة المستويات.

وأكدت رئيس اللجنة النسائية في اتحاد الكويت لكرة القدم أن الأيام المقبلة ستشهد جلسات واجتماعات مع رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ أحمد اليوسف الصباح، وذلك بعد الفراغ من كافة المسؤوليات المتعلقة بدورة كأس الخليج العربي لكرة القدم التي كانت بضيافة الكويت، وجاءت بعد رفع الإيقاف مباشرة وهو الأمر الذي كان صعباً معه الجلوس مع قيادات الرياضة وكرة القدم في دولة الكويت لأجل التنسيق لمرحلة ما بعد الإيقاف وكيفية تسريع عملية التعافي لتكون العودة قوية وعلى أسس متينة وبتنسيق كامل مع كافة الجهات ووضع رؤية شاملة لكرة القدم النسائية.

خاصة بعد الدعم الجماهيري الذي تلقته كرة القدم إبان النسخة 23 من دورة الخليج العربي لكرة القدم، وهو حافز ودعم يجعل الجميع يعمل لأجل تقديم الأفضل لهذه الجماهير الوفية العاشقة لكرة القدم والمحبة للرياضة بشكل عام.

سرعة

وكشفت رئيس اللجنة النسائية في اتحاد الكويت لكرة القدم عن تحدٍ نسائي تخوضه المرأة الكويتية وتقوده اللجنة النسائية في الاتحاد الكويتي لكرة القدم وهو تحدي كرة السرعة، حيث بات وشيكاً أن يتم تنظيم بطولات قوية في دولة الكويت لكرة السرعة التي وصفتها باللعبة الشاملة، مشيرة إلى أن الاتحاد الدولي لكرة السرعة (FISB) هو الكيان الذي يحكم ويدير رياضة كرة السرعة وواجباتها ومسؤولياتها والتزاماتها ويتضمن ذلك قانون اللعبة، ولمساعدة الاتحاد الدولي في هذه المسؤوليات تم تعيين لجنة لقانون اللعبة (لجنة الحكام بالاتحاد الدولي) تعمل على متابعة اللعبة وقوانينها.

كما تعمل على تقديم المقترحات لتغيير القانون سواء بطريقة دائمة أو على سبيل التجربة وتقوم بتقديم هذه المقترحات للمكتب التنفيذي للاتحاد الدولي والذي يقوم بدوره بعرضها على الاجتماع السنوي للاتحاد الدولي والذي له الحق في تغيير قانون اللعبة، وتتكون رياضة كرة السرعة من أربعة أنواع رئيسية للعب: الفردي - تتابع الفردي ـ الزوجي - الرباعي، وهو الأمر الذي يجعلها لعبة شاملة ومتطورة وتناسب المرأة الكويتية.

مسيرة

تعتبر الدكتورة أنوار عبد الله النوري، رئيس اللجنة النسائية في اتحاد الكويت لكرة القدم ومساعد البروفسور في كلية التربية الأساسية تخصص صحة رياضية، من القيادات الرياضية النسائية المؤثرة في دولة الكويت فهي أيضاً نائب رئيس كرة السرعة في دولة الكويت ولاعبة تايكواندو سابقة كانت في قيادة المنتخب الكويتي، وحققت معه العديد من الإنجازات وهي تتطلع لأن تكون كرة السرعة من الرياضات الجماهيرية في الكويت؛ لأنها ذات شعبية عالمية وتتطلب لياقة بدنية عالية وهو الأمر الذي ينعكس إيجاباً على النشاط البدني للمرأة الكويتية.

نجمة الأسبوع

نجومية الأسبوع نهديها إلى المشجعات الكويتيات في النسخة 23 من بطولة الخليج لكرة القدم وهن يشكلن لوحات جمالية من التشجيع الراقي والمثالي في المدرجات طوال أيام الدورة والتي كانت بضيافة دولة الكويت في الفترة من 22 ديسمبر وحتي الخامس من يناير الحالي ووصفتهن الدكتورة أنوار عبد الله النوري رئيس اللجنة النسائية في اتحاد الكويت لكرة القدم ومساعد البروفسور في كلية التربية الأساسية تخصص صحة رياضية، بفاكهة البطولة وأنهن كن عند حسن الظن بهن رغم الإيقاف الطويل الذي تعرضت له الرياضة الكويتية على مدى السنوات الماضية.

صحة

معرفة حجم الحصة الغذائية التي نتناولها بهدف احتساب كمية السعرات الحرارية، من أهم أبجديات الحياة الصحية وتساعد معرفة كيفية احتساب حجم كل نوع من الفاكهة واحتساب عدد الحبات على زيادة خبرتك، وفي تسهيل عميلة حساب السعرات الحرارية، فكل سبع حبات صغيرة أو 12 حبة كبيرة من العنب مثلاً تُحتسب قطعة واحدة من الفاكهة، ويُحدِد كل ملصق غذائي الوحدة التي يعتمدها في قياس الحصة الغذائية، حيث يمكن أن تكون الوحدة المعتمدة نصف كوب، أو 15 رقاقة، أو أونصة واحدة، لكن ذكر الحصة على الملصق لا يعني بالضرورة أنها الحصة الموصى بتناولها.

رشاقة

تقدم فيزيك تيفي نصائح رياضية في قالب صحي في إطار التعريف بالطعام الصحي عبر برنامج جود شيف باد شيف، الذي يقدمه أدريان ريتشاردسون والشيف زوي بينجلي- بولين خبيرة التغذية، ليساهم في تقديم المفهوم المتكامل بشأن تناول الطعام الصحي بأسلوب متوازن لضمان البرنامج الغذائي الكفيل بالوصول إلى الوزن المثالي، حيث يقوم الشيف أدريان ريتشاردسون بتقديم الأطباق ذات المذاق الشهي، فيما تقدم الشيف زوي بينجلي - بولين أطباق صحية لتتحدى المشاهدين حول اختيار الأفضل.