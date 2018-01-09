مجلس الوزراء يكلّف الرميثي برئاسة مجلس إدارة هيئة الرياضة

أصدر مجلس الوزراء القرار رقم «20م/1و» لسنة 2018 والخاص بتكليف معالي اللواء محمد خلفان الرميثي بمهام رئاسة مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، ويشغل معالي اللواء الرميثي منصب القائد العام لشرطة أبوظبي، وهو عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم ورئيس اللجنة المحلية العليا المنظمة لكأس العالم للأندية ورئيس مجلس اتحاد الشرطة الرياضي.

كما شغل سابقا منصب رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم بين 2004 و2008، وكان نائبا لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة عام 2006.

وتولى منصب أمين عام هيئة الشرف في نادي العين عام 2000 ومنصب رئيس اللجنة التنفيذية بالنادي في الفترة 2001 - 2008 في الوقت الذي حقق فيه نادي العين «بطولة دوري أبطال آسيا» عام 2003..

وبارك سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، تولي معالي اللواء محمد خلفان الرميثي رئاسة الهيئة العامة للرياضة، مؤكداً سموه أن اختيار مجلس الوزراء وثقتهم جاءا في التوقيت المناسب وبالمرحلة المهمة التي يعاصر فيها القطاع الرياضي نجاحات مهمة وتتطلب تعزيزها ورفدها بمزيد من المكتسبات والمنجزات الهامة خلال الفترة المقبلة.

وقال سموه: نشيد بالدور البارز للرميثي ومسيرته الإشرافية في مختلف المواقع والمناصب التي تبوأها في الإدارة الرياضية، مبيناً أن الرميثي يعد من القيادات الرياضية والوطنية ذات الكفاءة العالية التي برهنت بصماتها في كافة المجالات، ولديها سجل حافل بالنجاحات إبان حقبة نادي العين واتحاد الكرة ومجلس أبوظبي الرياضي والاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وهو الأمر الذي يدعو القطاع الرياضي للتفاؤل بالمرحلة المقبلة نتيجة للخبرات الواسعة ومقدرته الكبيرة في رسم ملامح النهوض الرياضي برؤية مستقبلية شعارها التقدم والازدهار لرياضة الإمارات بما يواكب المسيرة التنموية لإماراتنا الحبيبة.

شكر

توجه معالي اللواء محمد خلفان الرميثي رئيس الهيئة العامة للرياضة بأسمى آيات الشكر والعرفان لمقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، ولأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي«رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود ونواب الحكام لدعمهم السخي واهتمامهم الكبير بمسيرة التنمية والنماء للقطاع الرياضي.

ازدهار

وأكد معاليه أن ثقة مجلس الوزراء في شخصه واختياره لرئاسة الهيئة العامة للرياضة تمثل وساماً غالياً ودافعاً كبيراً لتحقيق الرفعة والازدهار لرياضة الإمارات خلال المرحلة المقبلة، مبينا معاليه أن الثقة الغالية للقيادة الرشيدة ستقود الهيئة لرسم سياسات واستراتيجيات مهمة برؤية مستقبلية تستند إلى الوقوف عند مكامن الضعف وتوفير الحلول اللازمة المدعومة بفرص تطوير المنظومة الرياضية والعمل على تحفيز المواهب الرياضية لتحقيق تطلعاتهم وتنمية حضورهم في المحافل القارية والعالمية لإعلاء راية الإمارات كهدف استراتيجي دائم.

وتقدم معاليه بالشكر والتقدير للقيادة الرشيدة تثمينا للتكليف السامي والثقة الغالية التي أولتها إياه، مؤكدا معاليه أن الهيئة ستعمل بخطى واثقة ووفق منهجية جديدة مع الشركاء والمعنيين من اللجنة الأولمبية الوطنية والمجالس والاتحادات والأندية الرياضية في مسار واحد لتحقيق مخرجات إيجابية تخدم الحاضر والمستقبل الرياضي والصورة التي تتمناها القيادة الحكيمة وشعب الإمارات في ظل نهج التميز والإبداع والابتكار الذي تقتفيه دولتنا الغالية في نهجها الريادي.

عنصر حيوي

واختتم معاليه قائلاً: إن الرياضة عنصر مهم وحيوي في مد جسور التقارب والتواصل بين مجتمعات وشعوب العالم أجمع ولا بد من ترسيخ دورها الإيجابي عند مختلف أجيال الحاضر وجعلها ثقافة مستدامة ولغة حضارية، الأمر الذي يقود البرامج والمشاريع وكافة المبادرات الرياضية الطموحة لتحقيق أهدافها وتجسيد مكانتها لخدمة الحركة الرياضية.

علي مسري: اختيار صادف أهله

أكد علي مسري عضو مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، أن تولي اللواء محمد خلفان الرميثي، القائد العام لشرطة ابوظبي رئاسة الهيئة العامة للرياضة ليس مستغربا وقال: صادف الاختيار أهله وجاء في المرحلة المناسبة، لأن معاليه لصيق بالشباب والرياضيين ومهموم بتمكينهم وتطوير قدراتهم من أجل خدمة الوطن، وسعدنا كرياضيين بهذا الاختيار.

وأضاف: الرميثي يملك كل مقومات القيادة الناجحة، ولديه الفكرة الخلاقة التي من شأنها أن تصعد بالشباب والرياضة إلى القمة المنشودة، فهو دائما قريب من الأحداث وأرض الواقع، وكان ولايزال يؤمن بالشباب والتطوير ونتطلع معه لنقلة نوعية في رياضتنا. العين - طلحة عبدالله