تحضيرات مكثّفة للسوبر المصري في العين

رفعت اللجنة المنظمة لبطولة كأس السوبر المصري وتيرة التحضيرات بصورة مكثفة للمباراة التي ستقام الجمعة المقبلة في استاد هزاع بن زايد بمدينة العين، بتمام الساعة الثامنة مساءً، بين فريقي الأهلي بطل الدوري والكأس والمصري وصيف الكأس.

وشهدت قاعة الاجتماعات بمقر مجلس أبوظبي الرياضي اجتماعاً موسعاً للجنة المنظمة لبطولة كأس السوبر المصري بحضور عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي ومحمد بن هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة رئيس اللجنة المنظمة ومحمد كامل رئيس مجلس إدارة شركة بيرزنتيشن سبورت، إلى جانب أعضاء اللجنة وممثلي استاد هزاع بن زايد وشركة بيرزينتيشن.

تحضيرات

وأكد محمد بن هزام الظاهري ضرورة رفع وتيرة التحضيرات وإكمال كافة المتطلبات وفق البرنامج الزمني المحدد لكافة المهام والعمل على اعتماد مسؤوليات فرق العمل ودورها في تأدية أدوارها بالصورة المطلوبة.

واستعرض راشد عبدالله ممثل استاد هزاع بن زايد وعضو اللجنة المنظمة جاهزية الملعب وخطة دخول الجماهير ومواقع الفعاليات المصاحبة ومواقف السيارات والخطة الأمنية المرافقة للبطولة.

اعتماد

كما شهد الاجتماع اعتماد فتح البوابات قبل 4 ساعات من انطلاقة المباراة نتيجة للاجتماع التنسيقي السابق الذي عقد بين اللجنة المنظمة وشرطة العين، وذلك لإتاحة الفرصة للجماهير لعيش التجربة الكروية المصرية التي تجمع الأهلي المصري بفريق المصري البورسعيدي والكرنفال المصاحب، كما اعتمد الاجتماع الفعاليات المصاحبة للمباراة من بينها الحفل الغنائي الذي ستحييه نجمة الغناء العربي شيرين عبدالوهاب، التي ستضرب موعداً مع جماهيرها والاحتفاء على أرض الإمارات بهذا الكرنفال الكروي العربي.

اجتماع

في المقابل ناقش الاجتماع أيضاً خطة وصول الفرق والإقامة وملاعب التدريب، حيث وصل أمس فريق المصري عبر مطار أبوظبي الدولي، وأقام بفندق دوست ثاني وسيجري تدريباته اليوم باستاد سلطان بن زايد، قبل أن يتوجه غداً إلى مدينة العين للإقامة بفندق ريحان روتانا، في حين سيجري تدريباته بنادي العين لأصحاب الهمم.

توجه

فيما سيصل فريق الأهلي بطل الدوري والكأس المصري غداً وسيتوجه من مطار أبوظبي الدولي إلى مدينة العين مباشرة للإقامة بفندق الهيلتون، وسيجري جميع تدريباته في ملعب طحنون بن محمد بالقطارة، في حين سيقيم وفد الاتحاد المصري برئاسة هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري في فندق الوفت أبوظبي.

برنامج

واعتمدت اللجنة المنظمة برنامج المؤتمرات الصحفية، حيث ستعقد اللجنة المنظمة بعد غدٍ بقاعة المؤتمرات الصحفية باستاد هزاع بن زايد مؤتمراً صحفياً موسعاً بتمام الساعة 12 ظهراً، كما سيشهد استاد هزاع بن زايد استضافة المؤتمرات الصحفية الفنية لمدربي الفريقين حسام البدري وحسام حسن مساء الخميس المقبل.

ختام

في الختام وجه عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي اللجنة المنظمة وكافة فرق العمل لبذل جهود مضاعفة لتحقيق الصورة التنظيمية المميزة التي نتطلع لها بكافة فعالياتنا الرياضية، مؤكداً أهمية استضافة النسخة الثالثة لكأس السوبر المصري التي تعكس متانة وقوة العلاقات والروابط التاريخية التي تجمع الإمارات بمصر.

منوهاً على أن مجلس أبوظبي الرياضي حريص على تقديم الفعاليات الرياضية المتنوعة لمجتمع الإمارات لتعزيز تفاعله وتواصله الرياضي وترسيخ نهج السعادة والتسامح التي يعيشها الجميع على أرض الإمارات، لافتاً إلى أن اجتماع اليوم شهد استعراضاً شاملاً لكافة مراحل العمل التحضيري للبطولة التي تمثل إضافة مهمة لأجندة فعالياتنا الرياضية لعام 2018.