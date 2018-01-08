«مزون» بطلة «رئيسي» مهرجان «محمد بن زايد»

شهد الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحاد سباقات الهجن، والشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، انطلاقة مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن، الذي أقيم لمنافسات «الحقايق» ومسافة 4 كلم على أرضية ميدان الذيد بإمارة الشارقة، كما شهد المنافسات جمع غفير من محبي ومتابعي رياضة سباقات الهجن من جميع أبناء دول مجلس التعاون الخليجي.

وانتزعت «مزون» لحمد صالح عبد الله بن حبتور العامري ناموس الشوط الرئيس الأول لـ«الحقايق» أبكار مفتوح، وخطفت كأس وسيارة رنج روفر، وقطعت «مزون» مسافة الشوط الأول بزمن بلغ 5:48:3.

وفي الشوط الرئيس الثاني المخصص للحقايق جعدان، كان الموعد مع «باروت» لسعيد خليفة بالرشيد السويدي ليخطف الكأس+سيارة رنج روفر، بعد إحرازة المركز الأول بزمن قدره 5:53:6.

وبعد ختام الأشواط، توّج الشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وعبد الله مبارك المهيري، الفائزين بأشواط الرموز، وجاءت نتائج باقي الأشواط كالتالي: في الشوط الثالث تصدرت «متعبة» لعلي حمد المنصوري مراحل الشوط، لتحرز المركز الأول، وفي الشوط الرابع حلقت «الشامخة» لعمر غصاب راعي الطيرة العامري بناموس الشوط والمركز الأول

وفي الشوط الخامس، طار «شاهين» لحميد بن هدوب سعود العمري بناموس الشوط والمركز الأول، وفي الشوط السادس تصدرت «الهايلة» لعبد الله سعيد حبيب الهاشمي مراحل الشوط، وفي الشوط السابع حلقت «الشاهينية» لعمر غصاب راعي الطيرة العامري مع ناموس الشوط.

وفي الشوط الثامن، انتصر «الباهي» لمحمد أحمد كراز السبوسي على منافسيه ليحقق المركز الأول، وفي الشوط التاسع فازت «الفايزة» لمسلم حمد متعب العامري بالمركز الأول، وفي الشوط العاشر كان «غياث» لدنان محمد عبيد الشامسي على موعد مع المركز الأول، وأهدت «الخزنة» مالكها صغير حمدان سعيد العامري ناموس الشوط 11.

وفي الشوط 12 طار «قطرس» لراشد علي راشد سالم الهاشمي مع المركز الأول والناموس، وفي الشوط 13 انتزعت «مغيضة» لمبارك حمد متعب العامري المركز الأول، وفي الشوط 14 كسب «مرهق» لأحمد هادي نايف العجمي ناموس الشوط. وفي الشوط الأخير لفئة «الحقايق» الشوط 15 كان الموعد مع «بروق» لطالب حمد بريك الفهيدة المري لتحرز المركز الأول والناموس.

الفترة الصباحية

وتصدرت «ملوح» لراشد سعيد بالعجيد الكتبي مراحل أول أشواط الفترة الصباحية لتخطف المركز الأول لمنافسات «الحقايق»، وفي الشوط الثاني كان الموعد مع «الواعي» لراشد علي سيف الخاطري، ليحرز المركز الأول، وانتصرت «مشغلة» لمصلح سعيد المنصوري على منافسيها لتحقق ناموس الشوط الثالث.

وفي الشوط الرابع، حلّق «الشامخ» لمطر مبارك سيف الكتبي مع المركز الأول، وخطفت «وعد» لبادي تركي الدوسري المركز الأول في الشوط الخامس، وفي الشوط السادس كان الموعد مع «وداع» لغانم محمد مبارك الكتبي لتحرز المركز الأول، وفي الشوط السابع طار «شاهين» لسعيد عامر حليس العويسي مع ناموس الشوط والمركز الأول.

وتصدرت «غزيلة» لمبارك سالم سهيل بالشرقي العامري مراحل الشوط الثامن، وفي الشوط التاسع أهدت «تعويض» مالكها سعيد خليفة سعيد الخييلي ناموس الشوط والمركز الأول، وفي عاشر أشواط الفترة الصباحية كان «سلهود» لحمد سالم علي على موعد مع المركز الأول.

وفي الشوط 11 كانت «ثقة» لسالم عبد الهادي آل فهيدة المري أول الواصلات لخط الختام لتحرز المركز الأول بزمن قدره 6:00:5، وفازت «الزود» لخليفة عبد الله النعيمي بناموس الشوط 12 بعد أن قطعت مسافة الشوط بزمن بلغ 5:55:2، وفي الشوط 13 أهدى «شاهين» مالكه ناصر معيوف الدرعي ناموس الشوط والمركز الأول.

وفي الشوط 14 تصدرت «الظفرة» لناصر مسلم حميد الغفيلي مراحل الشوط لتحرز المركز الأول بتوقيت قدره 5:56:8، وتقدمت «صدفة» لسالم بالدويس الخييلي على منافسيها في الشوط «15» لتحقق المركز الأول بزمن قدره 5:59:3، وفي الشوط 16 كان الموعد مع «سيقار» لعبد الله سعيد الجنيبي ليحقق المركز الأول بزمن قدره 5:58:0.

وفي الشوط 17 حلق «محال» لمطر خليفة الحميري مع ناموس الشوط والمركز الأول بعد أن قطع مسافة الشوط بزمن قدره 5:54:7، وأهدى «الفاتن» مالكه سهيل محمد العفاري ناموس الشوط 18 بعد إحرازه للمركز الأول بزمن بلغ 5:52:5، وفي الشوط 19 طارت «زلزلة» لمحمد خليفة الحميري مع المركز الأول وقطعت مسافة الشوط بتوقيت قدره 5:559، وفي آخر أشواط الفترة الصباحية الشوط 20 كان الموعد مع «منبة» لسلطان مبارك المنصوري ليحرز المركز الأول بزمن قدره 5:52:5.

جوائز

حصل جميع الفائزين بالأشواط الصباحية على جائزة عينية (سيارة)، بينما حصل بقية الفائزين بالمراكز إلى العاشر على جوائز نقدية قيمة، وشهدت المنافسات الصباحية مشاركة كبيرة لملاك الهجن من دول مجلس التعاون الخليجي.