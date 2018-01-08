اتحاد أصحاب الهمم يصنّف لاعبي سلة الكراسي المتحركة

أجرى اتحاد رياضة أصحاب الهمم، التصنيف الطبي الخاص بلاعبي سلة الكراسي المتحركة، في نادي دبي لأصحاب الهمم، بحضور 31 لاعباً يمثلون أندية أصحاب الهمم بالدولة، وذلك تحقيقا لسياسة ونهج الاتحاد، بمنح اللاعبين فرص المشاركة المتساوية، حيث وضع نظام التصنيف من قبل اللجنة البارالمبية الدولية، لضمان تحقيق المنافسة العادلة والمتساوية بين الرياضيين كافة، حسب المهارات واللياقة البدنية والقدرة الجسدية والتحمل والمهارة التكتيكية والتركيز الذهني، وهي العوامل نفسها التي تدعم نجاح جميع الرياضيين في عالم الرياضة.

هدف

ويهدف التصنيف إلى الحد من تأثير الإعاقة على الانضباط، وبالتالي فإن الإصابة بالإعاقة لا تعد بمفردها سببا كافيا لضمان ذلك الانضباط، بل يجب إثبات تأثيرها على ممارسة رياضة بعينها وفقا لمعايير محددة، ومن خلال تلك المعايير يتم تصنيف اللاعب بناء على درجة تأثره بالإعاقة وعليه يحدد التصنيف الرياضيين المؤهلين فقط للمنافسة في فئة معينة من الفئات الرياضية، وكذلك أساس وضع اللاعبين المتماثلين في الإعاقة في مجموعات واحدة للتنافس في البطولة، وتأتي هذه الإستعدادت لخوض تحديات جديدة للمرة الأولى في رياضة سلة الكراسي المتحركة من خلال إقامة دوري محلي بمشاركة أندية أصحاب الهمم.

وحضر التصنيف الطبي ذيبان سالم المهيري الأمين العام لاتحاد الإمارات لرياضة أصحاب الهمم، وقام بالتصنيف الطبي المنصف الدولي الدكتور يحيى قباني وروبير حنا قصاب والمصنفان الإقليميان محمد مجاهد وهايدي بيريز.

إنجاح

وأكد ذيبان سالم المهيري الأمين العام باتحاد رياضة أصحاب الهمم أن الاتحاد سيسخر كافة إمكاناته لتذليل كافة العقبات أمام لاعبينا، ونطمح من وراء ذلك بالاستمرار في سيناريو الإنجازات والحصاد المتميز الذي شاهدناه من لاعبينا خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن سلة الكراسي المتحركة من الرياضات الجماعية الممتعة والتي تأخذ طابعا مميزا في التشويق والإثارة، وسنعمل من خلال الدوري والذي سيقام للمرة الأولى على انتقاء الصفوة من اللاعبين لإدراجهم ضمن قائمة منتخبنا الوطني لتمثيل الدولة.