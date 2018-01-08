حفل تكريم الفائزين بجائزة الإبداع الرياضي الأربعاء

أعدت الأمانة العامة لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي، عضو مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، برنامج الحفل الختامي، لتكريم الفائزين بفئات النسخة التاسعة من الجائزة التي تعد الجائزة الأكبر من نوعها من حيث قيمة الجوائز وعدد الفئات، والأولى على الإطلاق في العالم التي تعنى بجانب الإبداع في العمل الرياضي.

وذلك عبر تنظيم فعاليات متنوعة بهدف تكريم المبدعين ونشر ثقافة الإبداع في العمل الرياضي، وسيقام الحفل في الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح بعد غد الأربعاء، في قاعة راشد بمركز دبي العالمي للمؤتمرات.

بحضور الفائزين في الدورة التاسعة من الجائزة وفي مقدمتهم الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان عضو مجلس الوزراء وزير الدولة للتسامح، الفائز في فئة الشخصية الرياضية المحلية، والأميرة ريما بنت بندر بن سلطان آل سعود وكيل الهيئة العامة للرياضة للتخطيط والتطوير، رئيس الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية، الفائزة في فئة الشخصية الرياضية العربية، وسيتم بث الحفل على الهواء مباشرة، حيث أصبح عرساً سنوياً ينتظره الرياضيون من مختلف دول العالم، وعيداً يحتفى فيه بالمبدعين من الرياضيين والرياضيات من أصحاب الإنجازات غير المسبوقة.

فعاليات متنوعة

ويشهد يوما غد وبعد غد العديد من الفعاليات، التي تتضمن عقد اجتماع مجلس الأمناء لمناقشة تقارير الدورة التاسعة واعتماد خطة عمل الدورة العاشرة ومحور التنافس وفئات الجائزة، وتتضمن الفعاليات تنظيم ورشة عمل إعلامية يحضرها الفريق الإعلامي العربي المعني بتغطية فعاليات الجائزة في مختلف دول الوطن العربي.

حيث سيتم خلال الورشة بحث واقع وآفاق تطور الجائزة وسبل توسيع انتشارها في كافة أنحاء الدول العربية وبقية دول العالم، وتشمل الفعاليات تنظيم ملتقى الإبداع الرياضي التاسع الذي تنظمه الجائزة صباح يوم غد، تحت عنوان «تجارب مبدعة» في قاعة جودلفين بفندق أبراج الإمارات، ويتحدث فيه عدد من الفائزين بفئات الدورة التاسعة للجائزة، كما تتضمن الفعاليات تنظيم رحلة للفائزين من الدول العربية والاتحادات الدولية بعد ختام الحفل يزورون فيها عددا من المعالم السياحية المميزة في مدينة دبي.

ملتقى الإبداع

ويكتمل اليوم وصول المشاركين في ملتقى الإبداع الرياضي التاسع، من المتحدثين ومديري الجلسات، كما يكتمل اليوم وصول أعضاء مجلس أمناء الجائزة للمشاركة في الملتقى، الذي سيتم بث جلساته على شاشات قناة دبي الرياضية الشريك الإعلامي الاستراتيجي للجائزة ببث جلساتها على الهواء مباشرة، كما سيتم بث فعاليات الملتقى مباشرة من خلال الموقع الإلكتروني والحساب الرسمي للجائزة على موقع فيس بوك.

5 جلسات

وسيشهد الملتقى خمس جلسات تحمل الجلسة الأولى عنوان «تجارب مبدعة» ويتحدث فيها كل من الحكم التونسي طارق الصويعي، والأخوين الجزائريين من أصحاب الهمم فؤاد بقة وعبداللطيف بقة، فيما تحمل الجلسة الثانية عنوان «تجارب رياضية» .

ويتحدث فيها كل من: السباحة المصرية فريدة هشام أحمد عثمان والسعودي محمد بن مصطفى بن سلمان السويق، فيما تتحدث في الجلسة الرئيسية التي تحمل عنوان «تجربة إدارية» الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان آل سعود وكيل الهيئة العامة للرياضة للتخطيط والتطوير، رئيس الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية، وتحمل الجلسة الرابعة عنوان «تجربة ملهمة» ويتحدث فيها بطلا الأولمبياد التونسي محمد القمودي والمغربي هشام القروج، وتختتم فعاليات الملتقى بالجلسة الخامسة التي تحمل عنوان «تجارب مؤسسية مبدعة»، ويتحدث فيها: ممثل اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وممثل الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية.

دعوة

وجهت الأمانة العامة للجائزة الدعوة لمنتسبي القطاع الرياضي والجهات المرتبطة بالعمل الرياضي والأكاديمي، وممثلي المؤسسات الإعلامية لحضور جلسات الملتقى ولقاء المبدعين الفائزين.