«هيئة الرياضة» تستعد لمنتدى الإمارات لاستدامة المنشآت

تستعد الهيئة العامة للرياضة، لتنظيم منتدى الإمارات لاستدامة المنشآت الرياضية، تحت شعار «الاستدامة والمستقبل»، الذي سيقام يوم 22 من الشهر الجاري، بمشاركة واسعة من شخصيات ومؤسسات من داخل الدولة وخارجها.

وقد شكلت الهيئة، فريق عمل إعداد وتنظيم المنتدى، برئاسة أحمد العبدولي مدير مكتب المنشآت الرياضية في الهيئة، وقد باشر فريق العمل مهامه بعقد سلسلة من الاجتماعات التحضيرية، التي وضع من خلالها التصور النهائي لأعمال المنتدى، واعتماد محاور النقاش وأسماء المتحدثين، وسيتم الكشف عن كل تفاصيل منتدى الإمارات لاستدامة المنشآت الرياضية، من خلال مؤتمر صحافي سيعقد خلال الأيام المقبلة بمقر الهيئة العامة للرياضة في دبي.