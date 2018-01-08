بطولة فزاع للصيد بالصقور تقدم نجوم المستقبل

نجحت بطولة فزاع للصيد بالصقور التلواح، التي تعد أولى بطولات الصيد بالصقور للموسم الجديد لبطولات فزاع التراثية، والتي تقام بتنظيم من مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، في منطقة الروية في دبي، نجحت بتأكيد دورها في بناء أجيال المستقبل الواعد في رياضات الأجداد، حينما شهدت مسابقات الناشئين مشاركة كبيرة وتنافساً قوياً في المنافسات التي أقيمت أمس السبت، وحققت الهدف الاستراتيجي من إقامتها عبر تشجيع الناشئة على تعلم واتقان رياضات تناقلتها الأجيال المتعاقبة بكل فخر واعتزاز.

وشارك في المنافسات 109 طيور بحضور أعداد كبيرة من الصقارين الصغار الذين تواجد معهم آباؤهم لتشجيعهم على ممارسة هذه الرياضة التراثية وتعليمهم كيفية التعامل مع الصقور وأسرار تسجيل سرعات عالية، وأقيمت المنافسات لفئتي تبع وحش وجير تبع بمجموع 4 أشواط.

وفي شوط تبع وحش ـ السيارة، حقق المركز الأول حمد راشد أحمد بن الشيخ مجرن الكندي المركز الأول بواسطة الطير (54) وفي شوط تبع وحش ـ النقدي، حقق المركز الأول حمدان خليفة أحمد الكندي بواسطة الطير (أتش 2161) وفي شوط جير تبع ـ النقدي، حقق المركز الأول غدير سهيل سالم بن غدير الكتبي بواسطة الطير (رينبو) وفي شوط جير تبع ـ السيارة، جاء بالمركز الأول حمد محمد سلطان مطر مرخان الكتبي بواسطة الطير (وسيم).

وجاءت فرحة الطفل حمد راشد أحمد بن الشيخ مجرن الكندي، البالغ من العمر 3 سنوات ونصف، كبيرة بفوزه بالمركز الأول في شوط تبع وحش ـ السيارة، حيث حصد المركز الأول للعام الثاني على التوالي في البطولة.