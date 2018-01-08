العميد يفوز على الزعيم في كأس الاتحاد لليد

عاد النصر أول من أمس من العين بالعديد من المكاسب في ختام الجولة الرابعة في بطولة كأس الاتحاد لرجال اليد، بعد فوزه على العين بعقر داره 29/‏27 ليرفع رصيده إلى 9 نقاط وضعته ثالثاً بعد فوزين على الجزيرة والعين وتعادل مع الشارقة وخسارة أمام شباب الأهلي دبي، ليطارد صدارة الشارقة 11 نقطة من الفوز بثلاث مباريات على شباب الأهلي- دبي والجزيرة والوصل.

وتعادل وحيد مع النصر 25/‏25، وملاحقة شباب الأهلي دبي الوصيف 10 نقاط، من الفوز في ثلاث مباريات على النصر والوصل والعين وخسارة وحيدة أمام الشارقة، متقدماً على الجزيرة الرابع 8 نقاط، بفوزين على الوصل والعين وخسارتين أمام النصر والشارقة، والوصل الخامس 6 نقاط من فوز وحيد على العين وثلاث هزائم أمام شباب الأهلي- دبي والجزيرة والشارقة، والعين السادس والأخير 4 نقاط.