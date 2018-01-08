ماراثون رسالة الوفاء ينطلق من حتا اليوم

ينطلق في الساعة الرابعة والنصف من عصر اليوم، ماراثون رسالة الوفاء للقائد والتي تحمل شعار «شكراً محمد بن زايد»، وتقام منافساتها برعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، وذلك من أمام المنزل التاريخي للمغفور له بإذن الله الشيخ حشر بن مكتوم بمدينة حتا، بمشاركة متميزة من لاعبي المنتخب السعودي لألعاب القوى، إضافة إلى العديد من عدائي ألعاب القوى من مختلف الأندية المحلية بالدولة، كما سيشارك أصحاب الهمم الأبطال والبطلات في الحدث الكبير.

أعلن عن ذلك رسمياً أمس، خلال المؤتمر الصحافي الذي استضافته القاعة الرئيسية بنادي حتا الرياضي، بحضور صالح محمد حسن رئيس اللجنة المنظمة لماراثون رسالة الوفاء للقائد، وعلي عبد الله سعيد البدواوي المدير التنفيذي لنادي حتا، إضافة إلى عدد كبير من الرياضيين الرواد والمدربين ووسائل الإعلام المختلفة.

شكر

من جانبه، أعلن صالح محمد حسن رئيس اللجنة المنظمة لماراثون رسالة الوفاء للقائد، أن حملة رسالة الوفاء للقائد من 77 دولة وجنسية من مختلف دول العالم، وسيشاركون في حمل الرسالة بشكل تتابعي مروراً بجميع إمارات الدولة السبع، الفجيرة، ورأس الخيمة، وأم القيوين، وعجمان، والشارقة، ودبي، وصولاً إلى العاصمة الحبيبة أبوظبي.

وذلك خلال مدة زمنية تتراوح بين 63 ـ 66 ساعة على أن تكون الانطلاقة الأولى في تمام الساعة العاشرة والنصف، كما تقدم رئيس اللجنة المنظمة لماراثون رسالة الوفاء للقائد، نيابة عن أعضاء اللجنة المنظمة بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى المجالس الرياضية، واللجنة الأولمبية، والهيئة العامة للرياضة، والأندية الرياضية وجميع الجهات الحكومية، التي أبدت التعاون التام من أجل إنجاح النسخة السابعة للماراثون التشريفي الأبرز في العالم.

مبادرة

من جهته، أوضح علي عبد الله سعيد البدواوي المدير التنفيذي لنادي حتا، في تصريحات صحفية لـ«البيان»: ماراثون رسالة الوفاء للقائد مبادرة تستحق تقديم كل أشكال الدعم لها لمواصلة النجاح الذي شهدته منذ انطلاقتها في النسخة الأولى والتي سار العداؤون بها من إمارة دبي إلى العاصمة أبوظبي، لما تحمله من معانٍ نبيلة وسامية من شعب الوفاء إلى قيادة الوفاء.

وأضاف: نتطلع إلى مشاركة كبرى من الرياضيين في مدينة حتا وعلى مواصلة مشاركتهم بحيث تجد النسخة السابعة والحالية ذات المردود التشريفي الذي يميز ماراثون رسالة الوفاء للقائد والذي يتخذ من الرياضة وسيلة له للتعبير عن معاني الصدق والوفاء للقائد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.