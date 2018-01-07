«تحدّي دبي للياقة» تُلهم أكثر من مليون شخص

شهدت مبادرة تحدّي دبي للّياقة، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، نجاحاً كبيراً، حيث أظهرت دراسة أجريت على هذا الحدث التأثير الإيجابي على عادات العديد من الأشخاص الذين تأثّروا بها، سواء على مستوى دبي أو الإمارات بشكل عام.

وحازت المبادرة على اهتمام مواقع التواصل الاجتماعي التي شجّعت على اتباع أسلوب حياة صحية في دبي، وطالبت باستمرارها، ولاسيما أنها ألهمت الكثير من الناس. حيث شارك في المبادرة عبر التسجيل المباشر 786,000 شخص، وهو ما يفوق الهدف الذي تم وضعه منذ البداية لاستقطاب 100,000 مشارك على مدار شهر كامل من 20 أكتوبر حتى 18 نوفمبر 2017.

علاوة على ذلك، أظهرت استبيانات للرأي أن نصف من حضروا فعاليات التحدي لم يسجّلوا كمشاركين بشكل رسمي، وهذا يدل على أن المشاركين الفعليين في الحدث تجاوز مليون شخص، وهو ما يعزز من أهميته وانعكاساته الإيجابية.

تفاعل

انضم للمبادرة عدد كبير من الشركاء، والرعاة، ومؤسسات اللياقة البدنية، وتم تنظيم أكثر من 1500 من فعاليات اللياقة البدنية والصفوف الرياضية المجانية في 85 موقعاً في مختلف أنحاء المدينة، والتي أقيمت على نطاق غير مسبوق في دبي.

كما سهّلت الصالات الرياضية المؤقتة التي وفّرها تحدي دبي للياقة في 75 موقعاً مختلفاً المشاركة على جميع سكان وزوار دبي، وأقيمت كذلك مهرجانات عطلة نهاية الأسبوع، وغيرها من الفعاليات الأخرى التي جذبت أفراد المجتمع، وتمت التمارين بإشراف مدربين متخصّصين، فيما قدّم خبراء دوليّون نصائحهم للجمهور حول اللياقة البدنية.

شمولية

إنّ من أهم ما امتاز به تحدّي دبي للياقة هو الشمولية والطريقة التي أثار بها اهتمامات مختلف شرائح المجتمع. حيث أظهر الاستبيان الذي قام المشاركون المسجلون بتعبئته أن 44 % من المشاركين كانوا من المدارس، وهو ما يعكس المشاركة الفعالة من الأطفال.

حيث إن هذه نسبة مهمّة لأنها تأتي في وقت أصبح فيه تشجيع الأطفال على الانخراط في الأنشطة الرياضية من التحدّيات في العصر الحالي، بينما كان 33% من المشاركين أفراداً أو شركات، و 23% من الدوائر الحكومية، وهو ما يؤكّد الدعم الذي حظي به التحدّي من تلك الجهات.

وكان من الملاحظ مشاركة الإناث بالتحدّي، حيث شكّلن ما نسبته 45%، وهي تفوق النسبة العامة للإناث في دبي، وأيضاً كان هناك حضور واسع من مختلف الفئات العمرية، مع 34% منهم تجاوزوا عمر الأربعين.

وهو مؤشر واضح على أنّ التحدّي قدم بدائل لحياة صحية لهذه الفئة، كما هو الحال بالنسبة للأطفال والعائلات الشابة. وامتدت المشاركات إلى الجميع بما فيهم أصحاب الهمم، و ممن لديهم مشاكل صحية، لضمان أن اللياقة والأنشطة الرياضية مناسبة لكافة أفراد المجتمع.

تحدٍ

وكان من بين النتائج المهمّة تأثير التحدي على السلوك عندما يتعلق الأمر بالنشاط البدني. حيث أظهر الاستبيان وفق المشاركين المسجلين أنه قبل انطلاق التحدي كان هناك 57% قالوا إنهم يمارسون التمارين الرياضية على الأقل 3 مرّات في الأسبوع، وهو ما يضعهم في فئة «النشيط جداً».

وبناءً على نتائج الاستبيان الذي جرى بعد التحدي الذي امتد على مدى 30 يوماً، فإنّ 71% كانوا ضمن فئة «النشيط جداً»، بزيادة قدرها 14% عن الفترة التي سبقت التحدي. وفي المقابل، انخفضت نسبة الأشخاص الذين وصفوا أنفسهم بأنهم غير نشيطين من 8% إلى 2%.

أهداف

كما أظهر المشاركون في تحدي دبي للياقة التزاماً قوياً نحو بلوغ أهدافهم، حيث حقق 90% منهم أهدافهم المتمثلة في المشاركة بما لا يقل عن 30 دقيقة يومياً.

وبالفعل، فإن ما يقرب من الثلث تقريباً 31% مارسوا الرياضة لمدة 60 دقيقة على الأقل، وانعكس الحرص على تحقيق الأهداف على جميع الفئات العمرية. ومن بين الذين شملهم الاستبيان، قال 91% منهم أنهم من المحتمل أن يكونوا من المروّجين للمشاركة في تحدٍ آخر، في حين قال 93% إنهم سيشاركون بأنفسهم مرة أخرى.

سلوك

ولقد أثّر التحدّي في تغيير سلوكي قوي لدى المشاركين، ليظهر أن الأشخاص قادرون على تغيير أساليب حياتهم. ولقد تحسنت نسبة الأشخاص الذين يقومون بنشاط يومي روتيني، بما في ذلك المشي والوقوف لأكثر من ساعة واحدة من 74% في الفترة التي سبقت التحدّي إلى 85% بعدها.

وبالمثل، كان هناك ارتفاع كبير في مستوى الوعي بمؤشر كتلة الجسم، من 52% إلى 71%. وفيما يخص المدخّنين، كان هناك تغيير في سلوكهم، حيث انخفضت نسبة (المدخنين العاديين) من 67% إلى 58%. ومن جهة أخرى تحسّن مستوى الإلمام بالمرافق الرياضية في الإمارة (بزيادة 9 %)، والأحداث الرياضية (بزيادة 8 %).

ولقد كانت التحوّلات في السلوكيات والعادات كبيرة، حيث انعكس صداها على وسائل التواصل الاجتماعي، التي بدورها منحت المزيد من فرص التواصل مع الجمهور.

فعبر مواقع التواصل الاجتماعي الرئيسية، كان هناك أكثر من 12,4 مليون مشاركة، مع مليوني مشاهدة على قناة اليوتيوب وحدها. وكان المستوى الكبير للمشاركة دليلاً على نجاح التحدي في تحفيز الجميع على المشاركة باعتبارها تخص المجتمع بأسره، والكل فيه يشجع الآخر على ممارسة الرياضة.