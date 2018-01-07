تتويج الفائزين في رابع أيام «فزاع للصيد بالصقور»

تقاسم فريقا «أف 3» و«الظفرة» ألقاب أشواط فئة قرموشة الشيوخ في رابع أيام بطولة فزاع للصيد بالصقور التلواح، التي تعد أولى بطولات الصيد بالصقور للموسم الجديد لبطولات فزاع التراثية، وينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، في منطقة الروية في دبي.

وفي شوط قرموشة فرخ -الرمز، حقق «الظفرة» المركزين الأول والثاني، حيث جاء الطير «جي 18» بالمركز الأول قاطعاً المسافة بزمن 18.300 ثانية، وحقق الطير «جي 13» المركز الثاني بزمن 18.659 ثانية. وفي شوط قرموشة فرخ - السيارة، سيطر «الظفرة» على المراكز الثلاثة الأولى، بعدما جاء الطير «جي 157» بالمركز الأول بزمن 19.083 ثانية، وحقق المركز الثاني «جي 69» بزمن 19.165 ثانية.

وفي شوط قرموشة جرناس - السيارة، حقق «أف 3» المراكز الثلاثة الأولى، وجاء بالمركز الأول الطير «3» بزمن 18.708 ثانية، وبالمركز الثاني «فوكس» بزمن 18.744 ثانية. وفي شوط قرموشة جرناس - الرمز، كسب «أف 3» المراكز الثلاثة الأولى أيضا، وجاء بالمركز الأول الطير «ضجه» بزمن 17.789 ثانية، وبالمركز الثاني «كوفي» بزمن 17.955 ثانية.

وفي ختام المنافسات قامت اللجنة المنظمة بتتويج الفائزين بالمراكز الأولى في الأشواط التي أقيمت في الأيام الأربعة الأولى وشملت فئات متنوعة في (الشيوخ)، وتميزت بتفوق فريق «أف 3» وسط حضور قوي من «الظفرة» ومزاحمة بقية الفرق ومنها «أم أر أم» و«اليلايس»، علماً أن البطولة شارك فيها فرق منها «النيف» و«مجموعة الصقر».

وتنطلق اليوم مسابقات (العامة) التي تجري منافساتها حسب الأشواط الخمسة المعتمدة، وهي: فرخ- رمز، فرخ -سيارة، فرخ - نقدي، جرناس -رمز، جرناس -سيارة.