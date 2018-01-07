هنريك يتوج بلقب بطولة أبوظبي الدولية لقفز الحواجز

نجح الفارس هنريك فون من السويد في التتويج بلقب الشوط السابع ضمن الجولات المؤهلة لكأس العالم «الجائزة الكبرى» في منافسات بطولة أبوظبي الدولية لقفز الحواجز التي ينظمها نادي أبوظبي للفروسية بمشاركة 170 فارسا وفارسة من 25 دولة، والذي شهد تنافساً قوياً بين 20 فارساً وبلغت الجوائز المالية 150 ألف درهم، ونجح هنريك في نيل الصدارة بعد مستوى متميز بزمن قدره 67:59 ثانية، وجاء ثانياً رمزي أحمد الدهامي من السعودية على صهوة هاي كواليتي.

أما منافسات الشوط الخامس على لقب بطولة أبوظبي «الجائزة الكبرى» للخيول الصغيرة في قفز حواجز ارتفاع 120 سم بقيمة جوائز مالية 50 ألف درهم، فقد نالت الصدارة شاني بيرين من إيرلندا على صهوة زيت سفن كاني دانس في زمن قدره 66:05 ثانية، وجاء ثانياً سليم أحمد السويدي من الإمارات على صهوة دايموند وي.

وواصل الفارس الإماراتي محمد عمران العويس تألقه وظفر بلقب الشوط السادس لارتفاع 130 سم في جولة التمايز، ونال العويس المركز الأول على صهوة باستيان، وحل ثانياً حميد عبد الله خليفة على صهوة هاتريك فان دي.

أما الشوط الثامن فتمكن السعودي عبد الرحمن الراجحي من الصدارة على صهوة كوجناك ديس، وجاء ثانياً فيليب ويشابت من المانيا على صهوة بيلو هورزينتي.

وخصص الشوط التاسع من البطولة للأطفال من مرحلتين بقيمة جوائز مالية 10 آلاف درهم، وشارك فيه 5 أطفال لارتفاع 110 سم، ونجح الطفل الإماراتي عيسى عمران العويس في نيل الصدارة على صهوة ايفلون، وجاء ثانياً عمر أيمن من فلسطين على صهوة ستيلا 514، وثالثا الإماراتية هيا علي سعيد الشمسي على صهوة الجواد كارلا.

أما ختام جولات اليوم الثاني من البطولة، في الشوط العاشر كانت للفرسان الجونيور، وجاء في المركز الأول أسامة الزعابي من الإمارات على صهوة باريكا، وجاء ثانيا دومنيك بيشارا من إستراليا على صهوة دون جونيور.