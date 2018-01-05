النصر بطلا لدوري سيدات السلة

المصدر:
  • دبي- ياسر قاسم
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احتفظ فريق النصر بلقب الدوري العام لكرة السلة للسيدات بعد فوزه في المباراة النهائية على ضيفه فريق نادي سيدات الشارقة بنتيجة 60-38 بعد مباراة لم تخل من الإثارة بدأت بتعادل الفريقين 11-11 في الربع الأول ثم انتفض النصر وتقدم في الربع الثاني 11-3 ووسع النصر الفارق بتقدمه في الربع الثالث 15-12 لتصبح النتيجة 37-26 للنصر قبل الربع الأخير الذي كسبه النصر أيضا 23-12 ليفوز بالمباراة بفارق 22 نقطة.

وقام سالم المطوع أمين السر العام لاتحاد السلة بتتويج الفريقين حيث تسلم فريق الشارقة ميدالياته الفضية فيما توجن لاعبات النصر بالميداليات الذهبية وكأس البطولة.

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