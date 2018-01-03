انطلاق بطولة جمال الخيول العربية 16

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وبمتابعة وإشراف سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان تنطلق اليوم بميدان الفروسية بعجمان فعاليات النسخة الـ 16 لبطولة عجمان لجمال الخيل العربية الأصيلة 2018 تحت شعار «عام زايد.. مئوية زايد.. مئوية وطن» وتستمر 4 أيام، بمشاركة 303 خيول من أنقى السلالات وأجملها لأشهر الملاك وأبرز وأعرق الإسطبلات في الدولة.

ويشتمل برنامج فعاليات اليوم الأول على ثمانية أشواط الفئة الأولى المهرات بعمر سنة «أ» و«ب» و «ج» والفئة الثانية بعمر المهرات سنتين «أ» و«ب» والفئة الثالثة المهرات بعمر3 سنوات والفئة الرابعة للأفراس بعمر4 سنوات والفئة الخامسة للأفراس بعمر 5 إلى 6 سنوات.

وتتواصل البطولة غداً الخميس بالفئة السادسة للأفراس 7 إلى 9 سنوات ثم الفئة السابعة للأفراس بعمر عشر سنوات فيما فوق ثم الفئة الثامنة المهور بعمر سنة «أ» و«ب» و«ج» و«د» والفئة التاسعة المهورمن عمر سنتين «أ» و«ب» و«ج»، وتبدأ فعاليات اليوم الثالث «الجمعة» بإقامة مزاد لبيع 38 خيلا من أجود السلالات العربية الأصيلة.

وتختتم البطولة السبت المقبل بمنافسات الفئة العاشرة الأمهار بعمر 3 سنوات ثم الفئة الحادية الفحول «أ» و«ب» بعمر 4 إلى 5 سنوات الفئة الثانية عشرة الفحول بعمر 6 سنوات فما فوق ثم اختيار البطل الذهبي والفضي والبرونزي لكل فئة في بطولات الفلوات، المهرات، الأفراس، الافلاء، المهور، الفحول ويتم بعدها تكريم خاص بالمزرعة الرائدة في الإمارات وجواد الإمارات الرائد والجواد الفائز بأكثر عدد نقاط ومملوك لمواطن إماراتي.

تقدير للقيادة الرشيدة

وأكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي أن إطلاق شعار «عام زايد.. مئوية زايد.. مئوية وطن» يأتي احتفاء بالذكرى المئوية لميلاد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه الوالد المؤسس للدولة تكريماً وتقديراً لما قدمه للوطن من تطور وتقدم وازدهار وأسس وطن قاده من بعده أبناؤه المخلصون، حيث كان يحضهم دائما على أن يكونوا رجال دولة أساسها العلم والبناء الشامخ، كما حضهم أيضا على الاهتمام بالرياضة والفروسية والرماية من أجل حماية الوطن ومكتسباته.

ورفع سموه أسمى آيات التهاني بمناسبة قدوم العام الجديد لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وأصحاب السمو الشيوخ حكام الإمارات، كما قدم الشكر والتقدير لسموهم للرعاية والاهتمام والدعم الكبير الذي ظلت تجده رياضة الفروسية والخيول العربية الأصيلة من سموهم، ما كان له الأثر الكبير في جعل هذه البطولة في طليعة المسابقات في الدولة وتحظى بحضور متميز.

وأضاف سموه إن إقامة هذه البطولة السنوية يرجع كذلك إلى الدعم المطلق الذي يوليه صاحب السمو حاكم عجمان لكل الفعاليات الرياضية التي تقام بإمارة عجمان، خاصة تلك المرتبطة بتراثنا وعاداتنا العربية الأصيلة الموروثة عن الآباء والأجداد.

تنظيم النسخة 16

وأوضح سمو ولي عهد عجمان أن تنظيم هذه البطولة للعام السادس عشر على التوالي، امتداد طبيعي لبطولة الأعوام الماضية وأن بطولة هذا العام تحمل الجديد والكثير من المفاجآت المثيرة، وحول أهداف البطولة قال سموه: إننا نأمل من خلالها تعميق مثل هذه الرياضات في نفوس الناس والاطلاع على سلالات الخيل المختلفة وتوجيه الراغبين في اقتنائها، وأن نقدم للمواطنين والمقيمين متعة المشاهدة والاستمتاع، كما أن هذه المناسبة فرصة تعكس الوجه المشرق والمتجدد للإمارات من خلال التطورات المتلاحقة والتنمية المتصاعدة التي شهدتها في السنوات الأخيرة.

ولفت إلى أن بطولة عجمان لجمال الخيل العربي تتكامل مع بقية البطولات المشابهة لها في إمارات أبوظبي ودبي والشارقة، وأي إنجاز يتحقق يرفع من اسم دولة الإمارات في هذه المسابقات على المستوى الخارجي، لا سيما وأن مثل هذه الرياضة أخذت تتسع في أنحاء العالم.

ونوه سموه إلى أن اللجنة المنظمة للبطولة أكملت استعداداتها لنجاح هذه البطولة التي تحظى بحضور متميز من أصحاب السمو الشيوخ وكبار المسؤولين ما يؤكد على السمعة التي أصبحت تتمتع بها عجمان في مجال الفروسية.

ورحب سمو ولي عهد عجمان بضيوف الإمارة متمنياً لهم طيب الإقامة وقضاء أفضل الأوقات في ربوع عجمان، كما تقدم بالشكر لكل الذين وقفوا خلف هذه البطولة وفي مقدمتهم الرعاة الرئيسيون على مشاركتهم وجهودهم التي أثمرت نجاحات نعتز بها، كما نثمن عطاء الدوائر المحلية وأجهزة الإعلام التي تتواجد بالكلمة والصورة، داعياً المواطنين والمقيمين للاستمتاع بالبطولة.