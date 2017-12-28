إيقاد الشمعة العاشرة لـ«تنس مبادلة» اليوم

تتجه أنظار عشاق التنس الأرضي إلى العاصمة أبوظبي اليوم، مع انطلاق بطولة مبادلة العالمية للتنس، والتي تدخل عامها العاشر على التوالي وتقام على ملاعب مجمع التنس الدولي بمدينة زايد الرياضية على مدار ثلاثة أيام متتالية، بمشاركة 6 من نخبة لاعبي التنس على مستوى العالم، وتبلغ جوائزها 250 ألف دولار أميركي، وتشهد البطولة هذا العام عودة نجم التنس المخضرم الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول سابقاً، والـ 12 حالياً على لائحة الترتيب العالمي للاعبي التنس المحترفين، بعد غياب عن البطولة في آخر نسختين، وهي المشاركة الأولى لديوكوفيتش في إحدى البطولات منذ 6 أشهر، بعد غيابه عن المشاركة خلال الفترة الماضية بسبب معاناته من إصابة في المرفق، ويسعى ديوكوفيتش أبرز المرشحين للقب والحائز كأس البطولة ثلاث مرات من قبل، لمعادلة الرقم القياسي في عدد مرات الفوز ببطولة مبادلة العالمية للتنس، والمسجل باسم الإسباني رفائيل نادال برصيد 4 ألقاب.

مصنفون

ويشارك أيضاً في البطولة الجنوب أفريقي كيفين أندرسون المصنف 14 على العالم، للمرة الثانية في تاريخه، بينما يظهر على مسرح البطولة لأول مرة 4 لاعبين هم النمساوي دومينيك ثيم المصنف الخامس على العالم، والإسباني بابلو كارينو المصنف العاشر، ومواطنه روبيرتو باوتيستا المصنف 20، والروسي أندريه روبليف المصنف 39 والذي يعد أصغر لاعب في البطولة.

تفتتح مباريات البطولة في الساعة الخامسة من مساء اليوم بمواجهة تجمع بين الإسباني بابلو كارينو مع الجنوب إفريقي كيفن أندرسون، إذ سيسعى كل منهما لتحقيق فوزه الأول في البطولة، بينما تشهد المباراة الثانية، والتي تقام في السابعة مساء مواجهة تجمع بين الإسباني روبيرتو باوتيستا مع الروسي أندريه روبليف، ويتأهل الفائز من المواجهة الأولى لملاقاة النمساوي دومينك ثيم المصنف الخامس غداً في الدور نصف النهائي، فيما ينتظر نوفاك دجوكوفيتش الفائز من مباراة باوتيستا وأندريه روبليف.

منعطف

وتدخل بطولة مبادلة العالمية للتنس في النسخة الحالية منعطفاً جديداً تسجل من خلاله لأول مرة مباراة في منافسات السيدات، إذ تشهد البطولة مواجهة استعراضية بين نجمة التنس الأميركية المخضرمة سيرينا ويليامز واللاتفية يلينا أوستابينكو وذلك بعد غد السبت قبل المباراة النهائية للبطولة، وستعيد العاصمة أبوظبي النجمة سيرينا ويليامز إحدى أفضل لاعبات التنس على مر التاريخ إلى الملاعب بعد غيابهما لمدة عام عقب ولادتها ابنتها في شهر سبتمبر الماضي، حيث قررت النجمة الأميركية التواجد في البطولة وخوض أول مواجهة للسيدات في تاريخ مبادلة العالمية للتنس، وهو ما سيمنح البطولة زخماً جماهيرياً كبيراً، إضافة إلى أنها ستكون بمثابة الانطلاقة لويليامز من أجل عودتها للمشاركة في البطولات الموسم الجديد.

غياب

تشهد النسخة الحالية غياب الإسباني المخضرم رافائيل نادال المصنف الأول عالمياً وحامل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة بـ 4 ألقاب، وحامل لقب النسختين الأخيرتين بعد اعتذاره عن المشاركة، بعدما كان مقرراً تواجده في النسخة الحالية بسبب معاناته من الإرهاق، وهي المرة الأولى التي تشهد بطولة مبادلة غياب نادال بعد مشاركته المستمرة في النسخ الثماني الأخيرة، إذ كان نادال قد أعلن انسحابه من البطولة نتيجة الإرهاق وعدم جاهزيته بعد عام طويل من المشاركات، استطاع خلاله استعادة مستواه والتربع مجدداً على الصدارة.