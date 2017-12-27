تركي آل الشيخ وإنفانتينو يفتتحان الجلسة الرئيسية لمؤتمر دبي الرياضي الدولي 12

يفتتح المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، الجلسة الرئيسية لمؤتمر دبي الرياضي الدولي الثاني عشر، عضو "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" أكبر مبادرات معرفية وتنموية وثقافية وإنسانية في العالم، الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي سنوياً تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وذلك ظهر غد الخميس في قاعة الرئيسية بمدينة جميرا بدبي.

ويتحدث الجلسة الرئيسية أيضا جياني إينفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، الذي يواصل المشاركة في المؤتمر ويطرح في كل عام برامجه ومبادراته لتطوير الكرة العالمية.

أعلن ذلك محمد الكمالي عضو مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة المنظمة لمؤتمر دبي الرياضي الدولي، وقال: تعد مشاركة معالي المستشار تركي آل الشيخ، إضافة كبيرة ومهمة لمؤتمر دبي الرياضي الدولي، لما يمثله معاليه من ثقل كبير في تطوير الرياضة العربية عموما وكرة القدم على وجه الخصوص، ونحن سعداء أن تكون المشاركة الأولى لمعاليه في مؤتمر دولي خارج المملكة العربية السعودية، من خلال مؤتمر دبي الرياضي الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو أمر يدل على متانة العلاقة التي تربط بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات، والمكانة التي بات مؤتمر دبي الرياضي يحتلها حتى أصبح منصة عالمية تستقطب قادة الرياضة عموما وكرة القدم خصوصا في العالم والوطن العربي.

وأضاف: قدم معالي تركي آل الشيخ، مبادرات عديدة ومهمة خلال فترة زمنية قياسية تسعى إلى إعادة هيكلة الكرة العربية والتصدي لتحدياتها وتشكل في حد ذاتها قوة دفع للرياضة العربية وتتلائم مع التطورات السريعة في معظم المجالات، وتحديدا في القطاع الرياضي.

وختم الكمالي: مجلس دبي الرياضي يثمن وجود معالي تركي آل الشيخ في المؤتمر، ونتطلع جميعا لما سيعرضه معاليه من أفكار ومبادرات وتطلعات للمرحلة المقبلة لقطاع كرة القدم في المنطقة العربية، خصوصا بعد الإجماع العربي على اختيار معاليه لرئاسة الاتحاد العربي لكرة القدم ونحن على ثقة بأن ما سيطرحه معاليه سيكون محل اهتمام ومتابعة من القطاع الرياضي العربي عموما ويشكل قاعدة للتعاون بين الاتحادات الكروية في الدول العربية لما فيه تطور هذا القطاع المهم.