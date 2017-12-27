المري يستقبل أمين عام مجلس دبي الرياضي

استقبل اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، سعيد محمد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، والوفد المرافق له في مقر القيادة العامة، ضمن زيارة تهدف لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجهتين في المجالات ذات الاختصاص المشترك وشؤون العمل الرياضي.

وعقب اللقاء، اصطحب اللواء المري، ضيفه حارب والوفد المرافق الذي ضم ناصر أمان آل رحمة، علي المطوع، علي عمر البلوشي، حصة الكوس، محمد الأنصاري، شيماء علي مالك، في جولة بأروقة القيادة العامة لشرطة دبي، اطلعوا خلالها على إبداعات الموظفين في تزيين مختلف الإدارات العامة بديكورات متنوعة، تعكس روح الإبداع والابتكار لديهم، والأفكار المتميزة المتنوعة ضمن أجنحة السعادة.

واطلع حارب على مهام إدارة الإعلام الأمني في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، واستمع من العميد الدكتور جاسم خليل ميرزا، مدير الإدارة، إلى شرح حول عمل إدارة الإعلام الأمني والتطوير الحاصل في مجلة الأمن ومجلة خالد والنشرة الإنجليزية الخاصة «السيفتي آند سيكيورتي» إلى جانب النظرة المستقبلية في العام المقبل للتطور الذي ستشهده المجلات، ودوّن أمين عام مجلس دبي الرياضي، عبارات في سجل الزوار في الإدارات العامة للموارد البشرية قال فيها: «كم سعدنا بهذه الزيارة مع أسرة مجلس دبي الرياضي إلى الإدارة العامة للجودة الشاملة، وكل ما يميز الجودة وجدناه متميزاً في هذه الإدارة وكل التوفيق لكم».

كما زار سعيد حارب أجنحة السعادة في الإدارة العامة للموارد البشرية، وإدارة شبكات التواصل الاجتماعي في المكتب التنظيمي للقيادة، حيث استمع إلى شرح وافٍ حول التغييرات في أجنحة السعادة والهادفة إلى توفير أفضل بيئة عمل للموظفين.