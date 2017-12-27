مهرجان ليوا الرياضي على خط الانطلاق

تتجدد الإثارة، في منافسات مهرجان ليوا الرياضي ــ تل مرعب، الذي تنطلق فعالياته غداً في منطقة الظفرة، ويستمر لمدة عشرة أيام، وتتوافد أعداد كبيرة من المتسابقين على اللجنة المنظمة، للتسجيل والمشاركة في المهرجان، الذي يستهل نشاطه بالاستعراض الحر للسيارات، الذي سيضم أكثر من فئة في جولته الأولى، ومعها يتعالى الضجيج عالياً في المنطقة التي من المتوقع أن تستوعب ما يقارب الثمانين ألف متابع، ومشارك، في مشهد جميل يجسد النجاح في كيفية تحويل المنطقة إلى لوحة سياحية رائعة وجذابة في قلب الصحراء، ستكون محط الاهتمام والأنظار طيلة فترة المهرجان.

نظرا لما تحويه من مسابقات رياضية مختلفة، وفعاليات أخرى مصاحبة تقام على هامش المهرجان، ويتواصل تحضير وإعداد نادي ليوا الرياضي لمختلف فعاليات المهرجان الذي سيشمل العديد من المنافسات والتحديات وهي: سباق سيارات تل مرعب، سباق دراجات تل مرعب، حلبة الاستعراض الحر، حلبة الموتو كروس، سباق الهجن، سباق الخيول، سباق الصقور، سباق سيارات الريموت، حلبة اليو تي في، الاستعراض الحر على الرمال، والفئة الجديدة بطولة الدريفت للسيارات.

أهمية دور اللجان

وتقدم حمدان المزروعي مدير نادي ليوا الرياضي بالترحيب لكافة المشاركين والقادمين إلى ربوع منطقة الظفرة من أجل متابعة فعاليات المهرجان الكبير، وأكد أن الجميع في ضيافة الظفرة سيجدون كل ترحاب وأريحية.

وأكد على أهمية الدور الذي ستقوم به اللجان المختلفة في كافة فعاليات المهرجان حيث أوضح نقطة مهمة وهي أن التركيز الأهم منصب على عنصر الأمان والسلامة في كافة الفعاليات سواء من خلال تواجد الأطقم الخاصة من الدفاع المدني ومن الأجهزة الطبية وسيارات الإسعاف، وأيضا توافر المعدات الأساسية من أجل تأمين سلامة المركبة أو الدراجة في أي منافسة، ونحن نشترط ضمن القوانين توافر هذه المعدات وإلا يتم منع صاحبها من المنافسة وبدون وجود أي اعتبارات أو استثناءات في هذا الخصوص.

منافسة قوية متوقعة

وعن النسخة الحالية من المهرجان قال المزروعي: ننتظر منافسة قوية وساخنة في كافة البطولات الرياضية، وسيكون التحدي كبيراً بين جميع المشاركين بكل تأكيد، فقط نؤكد على أن الحدث سيكون قوياً جداً وجديراً بالمتابعة في تفاصيل كل بطولة، التوقعات صعبة الآن في أي منافسة، ولكن المؤكد أننا سنتابع معاً سباقاً قوياً وممتعاً في كل يوم.

كتيب شامل

وأطلقت اللجنة المنظمة للمهرجان كتيباً اشتمل شرحاً وافياً لكافة الفعاليات الرياضية والأحداث التي سيتم تنظيمها على مدار أيام المهرجان، كما أرفقت اللجنة في نفس الكتيب خارطة للمنطقة من أجل توضيح أماكن التخييم والأماكن المحظورة على العموم، بالإضافة إلى توضيح أماكن المطاعم والفعاليات الجانبية ومناطق استئجار الدراجات.