جاسم يتصدر كأس رئيس الدولة للشطرنج

نجح المصنف الأول في بطولة كأس رئيس الدولة للشطرنج لاعب نادي الشارقة جاسم عبد الرحمن في المحافظة على صدارة فئة الرجال، بعدما تجاوز لاعب نادي أبوظبي زايد علي الحامد في مباراة ظلت متكافئة حتى النقلة العشرين التي ارتكب فيها زايد خطأً بسيطاً ساهم في عدم تعاون قطعه في الدفاع واستغل جاسم ذلك وحافظ على تفوقه التكتيكي الذي تحول لاحقاً لسيطرة كبيرة على منطقة وسط الرقعة مجبراً زايد على التخلي عن جندي والدخول في نهاية مع تفوق عددي أدى بعد ذلك تدريجياً إلى الخسارة.

وشهدت الجولة الخامسة من بطولة كأس رئيس الدولة للشطرنج لعام 2017 مزيداً من الإثارة والتحدي، وينظم البطولة نادي أبوظبي للشطرنج والثقافة برعاية وزارة شؤون الرئاسة بفندق باب القصر في يومها الرابع بعد أن تحددت الساعة الثامنة من مساء الجمعة موعداً لختامها تحت رعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي.

وفي التصفيات نفسها المخصصة لفئة الرجال تراجع اللاعب إبراهيم سلطان إلى المركز الثاني اثر تعادله مع اللاعب محمد مرشول في مباراة كان الحذر يسيطر عليها من الطرفين والذي ساهم في عدم محاولة اي منهما في المغامرة والدخول بأي تركيبات معقدة تؤدي إلى الخسارة، ولذلك كان التعادل سيد الموقف.

مباراة قصيرة

وعلى الطاولة الأخرى حقق أحمد فريد الفوز على عمران الحوسني في مباراة قصيرة نسبياً من 21 نقلة وعلى الرغم من قصر المباراة إلا أنها كانت الأكثر ديناميكية في الجولة الخامسة وكان طابعها اللعب المفتوح الهجومي من كلا الطرفين..

واستطاع أحمد الرميثي خطف نقطة مهمة من اللاعب المخضرم أحمد الخوري إعادته للواجهة الأمامية من البطولة، وبذلك يحتفظ جاسم عبد الرحمن بصدارته برصيد اربع نقاط ونصف، وفي المركز الثاني إبراهيم سلطان برصيد اربع نقاط، ثم احمد فريد في المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط ونصف ونجد أربعة لاعبين في المركز الرابع برصيد 3 نقاط لكل منهم وهم زايد علي الحامد ومحمد مرشول واحمد الرميثي وحمدان مرشول.

الناشئين

وفي منافسات الناشئين انفرد مسلم محمد بالصدارة بعدما حقق فوزاً ثميناً على خليفة خالد بعد تبادل السيطرة في مجريات المباراة والتي ذهبت في نهايتها لمسلم والذي أصبح رصيده أربع نقاط ونصف في حيت توقف رصيد خليفة خالد عند ثلاث نقاط ونصف..

في حين وقع منافساه الرئيسيان في البطولة محمد سعيد وحارب الشامسي في فخ التعادل وتوقف رصيد كل منها عند اربع نقاط بعد مباراة حاول فيها الطرفان عدم المغامرة والاقتناع بالتعادل بعد اللعب السلبي والانتظار الذي اتسمت فيه المباراة، فيما زحف اللاعب عمار السدراني للمنافسة على الصدارة والحصول على النقطة الرابعة بعد فوزه على اللاعب خالد المزروعي.

وشهدت الجولة تعادل بين خليفة البلوشي وحمد عصام وبنهاية الجولة الخامسة يتصدر تلك الفئة بطولة الناشئين اللاعب مسلم محمد منفردا برصيد اربع نقاط ونصف يليه ثلاثة لاعبين برصيد أربع نقاط لكل من حارب الشامسي، عمار السدراني، ومحمد سعيد ليلي.