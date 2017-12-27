اتحاد اليد ينظم مهرجان البراعم في الشارقة

شهد الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي مدير دائرة شؤون الضواحي والقرى وبحضور محمد عبد الكريم جلفار رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة اليد، وخميس بن سالم السويدي، المهرجان العام الأول لفئة براعم (أ) للموسم الرياضي 2017 - 2018 الذي نظمه اتحاد اليد ضمن أجندته السنوية لبراعم اليد.

وشهد مشاركة 11 نادياً، مثلهم اكثر من 200 لاعب من صغار السن قدموا مهارات عالية بفنون اللعبة وسط أجواء تنافسيه شريفة على ملاعب حديقة النوف بإمارة الشارقة، الى جانب اكثر من 20 شخصاً من المشرفين الإداريين والفنيين للفرق المشاركة و25 حكماً ومراقباً.

كما تواجد في هذا الحدث الكبير الذي استهدف قواعد اللعبة كل من أبناء عاشور صالح بن عاشور رئيس لجنة الحكام والقانون بالاتحاد الآسيوي لكرة اليد ونبيل عاشور الأمين العام للاتحاد وقاسم عاشور مدرب منتخب الناشئين وياسر لبيب السكرتير الفني للاتحاد وياسر سليم سكرتير لجنة الحكام، والعديد من المسؤولين والمهتمين باللعبة من أجهزة إدارية وفنية، وجمهور كبير من العديد من الجنسيات.

تكريم وتتويج

وعقب ختام المهرجان ووسط أجواء احتفالية قدم محمد عبد الكريم جلفار درع الاتحاد إلى كل من الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي مدير دائرة شؤون الضواحي والقرى وخميس بن سالم السويدي رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى. تم توزيع شهادات التخرج على دارسي دورة «الحكام الجدد» التي أقامتها لجنة الحكام بالاتحاد في الفترة من 18 إلى 20 ديسمبر 2017 ضمن مشروع الحكم الصغير الذي شارك فيه 17 حكماً من صغار السن يستهدف اتساع قاعدة حكام اللعبة.