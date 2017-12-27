العمادي بطلاً لافتتاحية موسم الميدالية الوطنية للغولف

توج راشد العمادي وبرصيد 41 نقطة بطلاً للجولة الافتتاحية من موسم 2017-2018 من بطولة الميدالية الوطنية الشهرية لاتحاد الإمارات للغولف، التي استضافها وللمرة الأولى ملعب نادي الشارقة للغولف والرماية، على مدار يومين، وشهدت مشاركة 35 لاعباً ولاعبة من أندية الدولة، من ضمنهم 9 لاعبين من المنتخبات الوطنية تنافسوا على حصد ألقابها المختلفة، وقام بتتويج الفائزين راشد الجروان عضو اتحاد الإمارات للغولف.

عرف راشد العمادي كيفية احتكار الترتيب العام لمسابقات الجولة، بعد أن نجح في تسجيل أداء قوي عرف من خلاله إنهاء مسلك النادي، في المرتبة الأولى، مسجلاً المعدل الأعلى من النقاط البالغ 41 نقطة، بعد منافسة ساخنة مع عصام الفهيم الذي اكتفى في نهاية المنافسات برصيد 40 ضربة والمركز الثاني، فيما عاد المركز الثالث ليوسف العلي برصيد 39 نقطة.

وتستكمل بطولة الميدالية الوطنية الشهرية، الشهر المقبل في الجولة الثانية يومي 12 و13 يناير 2018، على ملاعب نادي العين للفروسية والرماية والغولف. كما سجلت المنافسات، تألق لاعبي المنتخب الوطني على صعيد باقي المسابقات، حين حصد خالد يوسف جائزة أفضل أداء بإنهائه المنافسات برصيد ضربة تحت المعدل، بعد أن أنهى مسلك نادي الشارقة للغولف والرماية، المكون من 18 حفرة، بمعدل 71 ضربة، لتذهب جائزة القسم «إيه» للاعبة المنتخب الوطني ريم الحلو برصيد 32 نقطة، فيما توج راشد القبيسي بلقب القسم «بي» برصيد 38 نقطة، ليذهب، لقب أطول ضربة إلى اللاعب حسن المشرخ، ولقب أقرب كرة إلى الحفرة أكرم سكيك.

بطولة خاصة

حرص اتحاد اللعبة على هامش الجولة الافتتاحية، على تنظيم منافسة خاصة بلاعبي التسعة للمنتخب الوطني، أقيمت على مدار ست حفر، عرف من خلالها اللاعب ريان المازمي كيفية إحراز المركز الأول محققاً رصيد 29 نقطة.