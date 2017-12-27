تعاون بين «طبية اتحاد الكرة» ومستشفى هيلث بوينت

ناقشت لجنة الطب الرياضي في اتحاد الكرة أول من أمس خلال زيارتها مستشفى هيلث بوينت بالعاصمة أبوظبي، تعزيز التعاون المشترك لتحقيق الاستفادة من الخدمات الطبية المتميزة المقدمة من مستشفى هيلث بوينت، كما تمت مناقشة تحويل الحالات المرضية للإستفادة من مختلف التخصصات في مجال الطب الرياضي الموجودة بالمستشفى والمساعدة في تحديد سبل الوقاية من الإصابات وإعادة التأهيل البدني، وتقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية للاعبين والتقليل من الحاجة للسفر إلى خارج الدولة لتلقي الرعاية الطبية والعلاج، بالإضافة إلى التعاون في مجال البحوث والمؤتمرات العلمية، وتبادل المعارف والخبرات، بما ينعكس بمردود إيجابي على مستوى الطب الرياضي داخل الدولة.

وضم وفد اللجنة كلاً من الدكتور مصطفى السيد الهاشمي رئيس اللجنة، والدكتورة ريمة الحوسني نائب رئيس اللجنة، وكان في استقبال اللجنة الدكتورة مي الجابر نائب المدير الطبي للمستشفى والدكتور ناصر الريامي مدير قسم الأشعة التشخيصية، اللذان ثمنا مبادرة زيارة لجنة الطب الرياضي باتحاد الكرة، وحرصها على تقديم الأفضل للطب الرياضي داخل الدولة.

وتأتي الزيارة ضمن سعي اتحاد الكرة في تطوير الشراكات مع مختلف الجهات المعنية بمجال الطب الرياضي، ضمن مساعيه للمحافظة على صحة وسلامة لاعبي كرة القدم بالدولة.

ويضم مستشفى هيلث بوينت مختلف الخدمات العلاجية في مجال الطب الرياضي كجراحة العظام، والعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل، عيادة علاج الألم، وأقسام أمراض القدم، العلاج المائي والتصوير التشخيصي.