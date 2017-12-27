نجوم العالم يفتتحون مؤتمر دبي الدولي 12

بحضور كوكبة من نجوم الساحرة المستديرة على مستوى العالم تنطلق اليوم فعاليات مؤتمر دبي الرياضي الدولي الثاني عشر عضو «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» أكبر مبادرات معرفية وتنموية وثقافية وإنسانية في العالم، الذي يقام سنوياً تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وينظمه مجلس دبي الرياضي في قاعة الجوهرة بمدينة جميرا، تحت شعار «الاستثمار الحديث في كرة القدم».

ويتحدث في المؤتمر الذي يقام على مدار يومين وينظمه مجلس دبي الرياضي 21 متحدثاً من ألمع نجوم الساحرة المستديرة على مستوى العالم في مختلف مجالات كرة القدم في 6 جلسات ثرية تتناول الاستثمار الحديث في كرة القدم من كافة جوانبه، ومن ألمع المتحدثين في المؤتمر: جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وفرانشيسكو توتي، وكارليس بويول، ودييغو سيميوني مدرب نادي أتلتيكو مدريد المعروف بالـ«تشولو»، ومارتشيلو ليبي مدرب المنتخب الوطني الصيني، فابيو كابيلو أحد أبرز المدربين الإيطاليين والعالميين، وإسماعيل مطر لاعب منتخبنا الوطني ونادي الوحدة.

الدوريات المحترفة

وتفتتح ورشة عمل دوريات متميزة في الاستثمار والمسؤولية المجتمعية فعاليات اليوم الأول من المؤتمر في الساعة التاسعة صباحًا، حيث تتناول موضوع أفضل الممارسات في الدوريات المحترفة الكبرى، ويتحدث فيها كل من خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني، إيريك وينالدا المرشح لرئاسة الاتحاد الأميركي لكرة القدم، وماركو بيرونيلي المدير التنفيذي للدوري الإيطالي، ويدير الورشة أورنيلا ديسيري بيلا المحامية الإيطالية المتخصصة في القانون الرياضي الدولي ورئيس الشؤون القانونية في رابطة الدوريات الأوروبية للمحترفين لكرة القدم، وعضو لجنة الفيفا لشؤون اللاعبين.

دور الأكاديميات

وتقام ورشة العمل الثانية الخاصة بمدربي كرة القدم في الساعة الحادية عشرة والربع بعنوان دور الأكاديميات في تنمية أصول الأندية ويتحدث فيها كل من: دييغو بابلو سيميوني مدرب نادي اتليتيكو مدريد، هيكتور كوبر مدرب المنتخب المصري، وفابيو كابيلو مدرب جيانغسو سونينغ الصيني. وسيتناقش نخبة المدربين حول موضوع الاستثمار في اللاعبين الناشئين، ويدير الورشة كيفن روبرتس مؤسس مجموعة سبورت بيزنيس التي أصبحت المصدر الرئيس للمعلومات عن عالم الرياضة في العالم.

أندية ناجحة

وتختتم ورشة العمل الثالثة فعاليات اليوم الأول من المؤتمر التي تقام بعنوان نماذج أندية ناجحة في الساعة الواحدة إلا ربعاً، ويتحدث فيها كل من: فيرنان سوريانو المدير التنفيذي لنادي مانشستر سيتي، فاديم فاسيلييف نائب رئيس نادي موناكو، وأمبرتو جانديني المدير التنفيذي لنادي روما، ويدور النقاش في الورشة حول محور الأثر الاقتصادي لكرة القدم المحترفة، ويدير الورشة جيف سلاك الوكيل السابق لمايكل جوردان والمدير التنفيذي السابق لنادي إنتر ميلان والرئيس السابق لـ جلوبل فوتبول في «أي إم جي»، وحاليًا يدير شركته الخاصة «جي إس 3 سبورت».

مستقبل الاستثمار

يتحدث جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم في الجلسة الرئيسة التي تختتم فعاليات المؤتمر الثاني عشر التي تبدأ في الساعة الثانية عشرة منتصف النهار وتحمل عنوان «رؤية القيادة»، وتركز على مستقبل الاستثمار في كرة القدم، ويدير الجلسة كيفن روبرتس.