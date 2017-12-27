3 كؤوس جديدة في «عربية السيدات»

أعلنت اللجنة المنظمة العليا لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات الرابعة 2018، المقررة في الشارقة من 2-12 فبراير المقبل، تخصيص ثلاث كؤوس تحفيزية جديدة لأول مرة في تاريخها، تأكيداً على رسالة البطولة في تشجيع اللاعبات المشاركات على التميز، وهي كؤوس التفوّق الرياضي، والتميّز، واللعب النظيف.

وتشكل المبادرة تقديراً من اللجنة العليا المنظمة للبطولة للاعبات المتفوقات وتثمين أدوارهن الكبيرة في المنافسات، والاهتمام بالتميّز الرياضي.وأشارت ندى عسكر النقبي، المدير العام لمؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، رئيس اللجنة التنفيذية، إلى أن الكؤوس الثلاث تؤكد على الجهود المستمرة التي تقوم بها الدورة على صعيد الخروج بحلول ومبادرات فريدة من نوعها تدعم الارتقاء بواقع الرياضة النسوية وتنمّي من مهارات وخبرات اللاعبات على المدى الطويل، وتأتي هذه الكؤوس لتعبر عن الرغبة بمنح المشاركات مزيداً من التقدير لمواهبهن.