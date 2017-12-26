«الدراجات العربية» تنطلق في مضمار زايد اليوم

تنطلق اليوم منافسات البطولة العربية الثامنة للكبار والشباب والإناث للمضمار، التي يستضيفها وينظمها اتحاد الإمارات للدراجات في مضمار زايد الدولي وتستمر حتى يوم الجمعة المقبل، بمشاركة 6 منتخبات هي: السعودية والبحرين والكويت ومصر والجزائر، بالإضافة إلى الإمارات حاملة اللقب، وتتضمن البطولة منافسات في المطاردة والسرعة الفردية والفرقية والنقاط والكيلو والكيرين والسكراش والأمينيوم، وستكون البداية اليوم بسباقات المطاردة والسرعة الفردية للكبار والشباب والإناث بالإضافة إلى سباق النقاط للكبار.

لقب

واستعدت منتخباتنا بشكل جيد، وأكد نجومنا في المرحلة الأخيرة من الإعداد، على جاهزيتهم وبمعدلات متميزة، تؤكد عزمهم على تحقيق النتائج المشرفة، التي تضع دراجات الإمارات في المقدمة والاحتفاظ باللقب العربي لسباقات المضمار، حيث كانت منتخباتنا قد حققت إنجازاً كبيراً، في النسخة السابعة التي أقيمت عام 2015 في مضمار زايد الدولي، بفوزها بلقب البطولة عن جدارة واستحقاق برصيد 24 ميدالية ملونة منها 10 ميداليات ذهبية و9 فضيات و5 ميداليات برونزية.

وفد

ويرأس وفدنا المشارك في البطولة، سالم عتيق الكتبي عضو مجلس الإدارة، ويضم علي سعيد الوالي مدير المنتخبات، إلى جانب، الجهاز الفني والإداري، الذي يضم مدرب الكبار شريف عبد الله ومدرب الشباب عبد الله سويدان ومدربة الإناث سناء المرداسي، والإداري معاذ المنصوري والفني خالد معيوف ونجوم منتخب الكبار بقيادة النجم يوسف محمد ميرزا ومعه احمد المنصوري ومحمد المنصوري وماجد البلوشي وجابر المنصوري وسيف معيوف الكعبي وناصر سيف المعمري ومحمد حسن المروي، وأما منتخب الشباب يضم 8 لاعبين هم: راشد سويدان وعبد الله المنصوري وعلي خليفة الشامسي وحسن الشحي وعبد الله عبد الكريم وحمد عبد الله عيسى ومحمد حسن مير وعلي عباس، بالإضافة إلى منتخب الإناث الذي يضم اللاعبات طرفه محمد حبش وصفية مختار وشيخة عيسى وفاطمة حديد ومها الظاهري.

ترحيب ورحب أسامة أحمد الشعفار رئيس اتحاد الدراجات، بالوفود العربية المشاركة، متمنياً لهم طيب الإقامة والتوفيق في منافسات البطولة، معرباً عن أمنياته في نجاح التجمع العربي الرياضي على أرض الإمارات الطيبة وأن تسود منافسات البطولة الروح الرياضية والمحبة بين اللاعبين واللاعبات ويقدموا أفضل مالديهم لتكون البطولة هي الأفضل فنياً وتؤكد على تقدم النجوم العرب في سباقات المضمار وقدرتهم عل المنافسة وتحقيق أفضل النتائج في البطولات القارية والعالمية.

13

يشارك 13 حكماً من حكام اتحاد الإمارات، ضمن هيئة تحكيم البطولة التي يترأسها الحكم العام الدولي التونسي لطفي بن سدرين وهم سيف سرور الشرقي وعلي سيف اليعربي ووليد الشامسي ونبيلة حسن وإسماعيل بلال ويوسف المعيني وعبد الله عوض ومحمد السحباني وعمر المنصوري ومحمد السعدي ومحمد إبراهيم وياسر ريان وعائشة عبد الله.