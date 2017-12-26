تغطية استثنائية لمهرجان محمد بن راشد للقدرة

أعدت قناة دبي ريسينغ عدتها منذ وقت مبكر، لتغطية فعاليات مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله للقدرة، والذي سوف تبدأ سباقاته يوم الخميس المقبل على أرض مدينة دبي الدولية للقدرة في سيح السلم.

وستكون ضربة البداية من خلال سباق محمد بن راشد للإسطبلات الخاصة والاشتراك الفردي لمسافة 100 كم، وأما سباق محمد بن راشد للسيدات، فسوف يقام في اليوم التالي مباشرة، لمسافة 100 كم أيضاً، وتحدد أن يقام سباق جميلتي للأفراس، يوم السبت المقبل لمسافة 120 كم.

وفيما يختص بالسباق الأهم في المهرجان، فقد تحدد أن يتم التسجيل والفحص الفني والوزن، لكأس محمد بن راشد للقدرة وهو سباق دولي من ثلاثة نجوم يوم 5 يناير المقبل، على أن ينطلق السباق، يوم السادس من يناير، بمشاركة نخبة من فرسان العالم إلى جانب فرسان الإمارات أبطال العالم، وعدد من فرسان الدول العربية، وفرسان يمثلون كل قارات العالم.

تواصل

وأكد عبد الرحمن أمين مدير قنوات دبي الرياضية، أن مؤسسة دبي للإعلام حشدت كل إمكانياتها الفنية والتقنية والبشرية، منذ فترة من أجل أن تواصل تميزها وبراعتها في تغطية الأحداث المهمة، والتي يأتي في مقدمتها مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، والذي يحظى في كل عام باهتمام عالمي ومحلي منقطع النظير نظراً للسمعة الطيبة التي اكتسبها خلال السنوات الماضية.

وأوضح أن قناة دبي ريسينغ التي تعطي الإشارة والصورة الجذابة إلى كل تلفزيونات العالم، جاهزة بجميع كوادرها الفنية، كل في مجال تخصصه، لتؤدي الدور المناط بها، وأن ترسم لوحة جميلة جديدة، تؤكد خلالها تميزها في تغطية كافة الأحداث المهمة.

أهل الخيل

وقبل أن تحين ساعة الصفر فإن قناة دبي ريسينغ سوف تواكب المشهد من خلال عديد البرامج المباشرة لهذا الحدث العالمي المهم، وستكون ضربة البداية من خلال حلقة خاصة لبرنامج «أهل الخيل» من سيح السلم في الساعة التاسعة والنصف من مساء اليوم، ويستمر البرنامج في الأيام التالية حتى نهاية فعاليات المهرجان، وسيتم غداً نقل مباشر للفحص الفني والوزن من سيح السلم عند الثانية والنصف من بعد الظهر. وأما سهرة المهرجان.

فسوف تبدأ من السابعة والنصف من مساء الغد ولمدة ساعتين من سيح السلم. وأما برنامج الخطة، فسوف يتواصل يومياً عقب انتهاء السباقات، ويستضيف الخبراء والمدربون والفرسان العارفين ببواطن وأسرار سباقات القدرة، وتدير جولاته الساخنة الزميلة سماح منير.

اجتماعات

خلال الأيام الماضية حرص عبد الرحمن أمين مدير قنوات دبي الرياضية على عقد سلسلة من الاجتماعات مع كافة الجهات ذات الصلة من أجل وضع الترتيبات اللازمة لإنجاح هذا الحدث العالمي المهم، وأكد أن الجميع على أهبة الاستعداد وفي انتظار ساعة الصفر.