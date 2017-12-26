جاسم وأمنة يتصدران بطولة كأس الشطرنج

تصدر اللاعب جاسم عبدالرحمن من نادي الشارقة للشطرنج، واللاعبة أمنة نعمان من نادي دبي للشطرنج، ترتيب اللاعبين واللاعبات المشاركين في بطولة كأس رئيس الدولة للشطرنج، المقامة حالياً، في أبوظبي والشارقة.

حيث تستضيف العاصمة منافسات الرجال والناشئين، بينما تحتضن الإمارة الباسمة منافسات السيدات والناشئات، وجاءت مواجهات الجولة الرابعة من بطولة الرجال، في فندق باب القصر، متقلبة ومثيرة بين المنافسين.

حيث فاز المصنف الأول جاسم عبد الرحمن على اللاعب احمد الرميثي من نادي أبوظبي، بعد مباراة شاقة على الطرفين، سيطر فيها جاسم على الجزء الثاني من المباراة والأهم واستعاد السيطرة إلى أن ظفر بنقطة غالية وضعته في صداره الترتيب العام برصيد ثلاث نقاط ونصف متساوياً مع اللاعب إبراهيم سلطان لاعب أبوظبي، والذي حقق الفوز بدوره على اللاعب عمران الحوسني من نادي أبوظبي.

وعلى مستوى فئة الناشئين مازالت ملامح البطل لم تتشكل بعد في ظل تعادل أربعة لاعبين على صدارة البطولة ورصيد كل منهم ثلاث نقاط ونصف، بعد أن تعادل اللاعب محمد سعيد ليلي مع مسلم محمد في حين اقتنص اللاعب خليفة خالد نقطة ثمينة من اللاعب سعيد الحوسني والتي وضعته في الصدارة الرباعية، وفاز حارب الشامسي على سلطان الدرمكي وانضم حارب أيضاً للصدارة.

وفي قاعة نادي الشارقة للشطرنج، تصدرت أمنة نعمان لاعبة نادي دبي للشطرنج والثقافة، قمة بطولة السيدات، بعدما نجحت بالفوز في المباريات الثلاث التي لعبتها وسجلت 3 نقاط،، وتساوت 4 لاعبات في المركز الثاني برصيد نقطتين، هن عوشه الشامسي وشيماء نعمان ووديمة الكلباني، وشيخة الظاهري، ثم فاطمة الحمادي برصيد 1.5 نقطة، و5 لاعبات برصيد نقطة واحدة، بشاير خليل وريم خليل وموزة المعمري وعائشة سرحان المعيني وشما السركال، ثم ياسمين علي في المركز الأخير برصيد نصف نقطة.

وقد أسفرت نتائج الجولة الثالثة أول من أمس، عن فوز آمنة نعمان على وديمة الكلباني، وتعادل شيماء نعمان مع فاطمة الحمادي، وفوز عوشه الشامسي على بشاير خليل، وشيخة الظاهري على موزة المعمري، وتعادلت عائشة سرحان المعيني مع ريم خليل وفازت شما السركال على ياسمين علي.

وأسفرت نتائج بطولة تحت 14 سنة للناشئات، عن فوز روضة السركال بطلة العالم تحت 8 سنوات، على عائشة الشامسي في الجولة الثانية، كما فازت وافية درويش على فاطمة سيف العلي، وفاطمة الوهابي على نور جاسم، وأمل فاضل على حنان خليل، ولطيفة الدرمكي على ريان محمد، وعائشة العلي على فاطمة صالح.

إشادة

وتابع الدكتور سرحان المعيني رئيس الاتحاد منافسات بطولة السيدات والناشئات في نادي الشارقة، وأشاد بالمستويات الفنية في البطولة سواء في مرحلة السيدات أو الناشئات، وقال: البطولة لها أهداف كثيرة وإقامتها في هذا التوقيت يخدم لاعبات المنتخب والأندية قبل المشاركة في الاستحقاقات الخارجية.

وحرصنا أن تكون البطولات متواصلة وهناك تنسيق كبير بين الاتحاد والأندية على ضرورة عدم تضارب توقيت البطولات، والدليل أن بطولة كأس الشارقة الدولية لشطرنج السيدات انتهت وبدأنا في كأس رئيس الدولة.

وأضاف: الاتحاد يستعد حاليا للحدث الأكبر وهو استضافة أولمبياد العرب الثاني للشطرنج، وقال: هناك لجنة تعمل ليل نهار خاصة أن نقل البطولة من المغرب للإمارات جاء في وقت جيد، وثقتنا كبيرة في كوادرنا الوطنية في قيادة البطولة التي ستقام في الأسبوع الأخير من يناير المقبل إلى بر الأمان.

مشاركات

أوضح سرحان المعيني أن نشاط الاتحاد لا يتوقف وهناك مشاركة في بطولة العالم في الرياض يشارك فيها سالم عبدالرحمن وسعيد إسحاق ونعمان آل علي، وهناك عمل كبير يقوم به الجهاز الفني بالاتحاد في ترتيب البطولات والمعسكرات بالشكل الذي يخدم جميع اللاعبين واللاعبات، وهو ما سيكون له مردود على النتائج في المشاركات الخارجية ونتوقع حصد عدد كبير من الميداليات في الاستحقاق العربي المقبل.