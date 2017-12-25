سعود القاسمي يستقبل فريق تجديف جمعية بن ماجد

أشاد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة بدعم واهتمام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات، بالتراث الشعبي الذي خلفه لنا الآباء والأجداد وخاصة الرياضات البحرية التراثية، لينهل منه جيل اليوم من أبناء هذا الوطن الغالي، كي يسقوا من ينابيعه الصافية، وقال سموه إن الحفاظ على التراث البحري من الاندثار يأتي من الأولويات التي كان يحرص عليها مؤسس الوطن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي أعطاها اهتماماً وخاصة رياضة التجديف التي دأب رحمه الله على تشجيع الممارسين لها وتقديم الجوائز والدعم المادي للفائزين والمشاركين في تلك الرياضات وسار على هذا النهج قائد مسيرة الوطن صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله.

استقبال

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي حاكم رأس الخيمة في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد اليوم فريق التجديف التابع لجمعية بن ماجد للفنون الشعبية والتجديف بحضور ناصر حسن الكأس آل علي رئيس مجلس إدارة جمعية بن ماجد للفنون الشعبية والتجديف، وحضر اللقاء الشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي الرئيس الأعلى لنادي رأس الخيمة الرياضي الثقافي وراشد سويدان الخاطري مدير عام التشريفات والضيافة وعدد من أعضاء مجلس إدارة جمعية بن ماجد للفنون الشعبية والتجديف.

تهنئة

وقدم رئيس مجلس إدارة الجمعية وفريق التجديف وأعضاء الجمعية التهنئة لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة بمناسبة فوز قارب رأس الخيمة العائد لسموه والتابع للجمعية بالمركز الأول بقيادة النوخذة ناصر حسن الكأس آل علي في سباق المرفأ للتجديف التراثي ضمن منافسات مهرجان الظفرة البحري فيما حصل القارب رأس الخيمة العائد لسموه على كأس المركز الثاني في بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً، وحقق قاربا رأس الخيمة وشباب بن ماجد العائدان لسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة بقيادة النوخذة ناصر حسن الكأس آل علي المركز الثاني في بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً وحصلا على كأسين، وأعرب سموه عن سعادته بهذا الإنجاز الرياضي التراثي الذي يدل على أن تحقيق الانتصارات يأتي ببذل الجهد والمثابرة والاستمرار في العمل الجاد والتدريب المتواصل متمنياً لفريق التجديف بالجمعية النجاح والتوفيق وتحقيق المزيد من الإنجازات، ومن جانبه، أشاد رئيس مجلس إدارة جمعية بن ماجد للفنون الشعبية والتجديف بالدعم الذي يقدمه صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة لجمعيات الفنون الشعبية في الإمارة عامة وجمعية بن ماجد خاصة وتشجيعهم على المشاركة في مختلف الفعاليات والأنشطة التراثية بالدولة.

إهداء

في نهاية اللقاء، تسلم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، القارب الذهبي للمركز الأول وكؤوس الفوز، حيث أهداها إلى سموه ناصر حسن الكأس آل علي رئيس مجلس إدارة الجمعية وفريق التجديف.