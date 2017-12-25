الشربتلي يعانق كأس دولية قفز الحواجز

توّج الفارس السعودي عبدالله الشربتلي بلقب الجائزة الكبرى لبطولة كأس الاتحاد الدولية لقفز الحواجز، من فئة النجمتين، التي اختتمت أول من أمس، على ميدان نادي العين للفروسية والرماية والغولف برعاية سمو الشيخ محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي، رئيس مجلس إدارة النادي، وبإشراف الاتحاد الدولي للفروسية واتحاد الإمارات للفروسية، وبدعم مجلس أبوظبي الرياضي.

ونال الشربتلي الكأس بعد إكماله جولة التمايز في شوط ختام البطولة بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة تمايز وصمم مسلكه بحواجز بلغ ارتفاعها (145) سم، وحلت الفارسة الألمانية ميريام شنيدر بالفرس «كارتغينا 17» ثانية، ونال الفارس الإماراتي محمد أحمد العويس من اسطبلات الشراع جائزة المركز الثالث، وقام بتتويج الفرسان الثلاثة مجدي الخولي المدير التنفيذي للشؤون المالية والإدارية بنادي العين للفروسية والرماية والغولف مدير الحدث وأديب الحمادي المدير التنفيذي بالإنابة لاتحاد الفروسية.

وحقق الفارس السوري قتيبة الدوغلي بالجواد «غوتشي تيم اسبريت» كأس لقب الفئة الوسطى، وفاز الفارس محمد شافي الرميثي بالفرس «دوكسان بي» بشوط الفئة الصغرى، وتواصلت انتصارات فرسان الإمارات وسيطروا على المراكز الخمسة الأولى في شوط الفئة الصغرى، حيث فاز بكأس الصدارة الفارس الشيخ علي بن جمال النعيمي بالجواد «سيلتك» ونال الفارس عبدالرحمن أحمد أمين بالفرس «كورال بيتش زد» كأس المركز الثاني وأحرز المركز الثالث الفارس حميد عبدالله خليفة المهيري بالجواد «هاتريك فان دو»، وأحرز الفارس محمد شافي الرميثي بالفرس «دوكسان بي» كأس شوط السرعة، وفاز الفارس السعودي خالد العيد بالفرس «فالوتا اس»، بكأس الشوط التأهيلي الثاني للجائزة الكبرى.