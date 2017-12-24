الإعلان عن المشاركين في مؤتمر دبي الرياضي الدولي الثاني عشر

أعلن اليوم عن المشاركين في مؤتمر دبي الرياضي الدولي الثاني عشر بحضور سعيد حارب امين عام مجلس دبي الرياضي والنجم العالمي إيريك أيبدال نجم منتخب فرنسا ونادي برشلونة السابق..والاعلامي مصطفى الآغا وحصة الكوس مدير المؤتمر.
وسيشارك في المؤتمر كل من لاعب منتخبنا الوطني ونادي الوحدة اسماعيل مطر ودييغو سيميوني مدرب نادي أتلتيكو مدريد وهيكتور كوبر مدرب المنتخب المصري وكارليس بويول قائد برشلونة ومنتخب اسبانيا السابق والسفير الحالي للاتحاد الأوروبي وخافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الاسباني يتحدث في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الأربعاء المقبل.