مجلس دبي الرياضي و«دبي التجاري» يحتفيان بالقميص الأزرق

احتفل مجلس دبي الرياضي، وبنك دبي التجاري، أحد البنوك الرائدة بدولة الإمارات، باستمرار البنك راعياً رئيسياً للقميص الأزرق للطواف الذي يرتديه الدرّاج متصدر التصنيف العام في الطواف الذي سيتم تنظيم نسخته الخامسة خلال الفترة من 6 لغاية 10 فبراير المقبل بمشاركة نخبة من أفضل الفرق والدرّاجين العالميين.

وتبلغ مسافة المراحل الخمس للطواف 850 كيلومتراً، حيث ستكون انطلاقة جميع المراحل من نادي سكاي دايف دبي وتمر بمختلف المدن في 6 إمارات، حيث سيظهر للعالم أجمل المناطق في دبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة. ونظم بنك دبي التجاري، احتفالية تم فيها تسلم القميص الأزرق للطواف وجائزة الطواف، بحضور سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، والدكتور بيرند فان ليندر الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري.

شراكة

من جانبه، قال حارب: يسرنا في مجلس دبي الرياضي أن نحظى بشراكة بنك دبي التجاري في فعالية طواف دبي للعام الرابع على التوالي، حيث يعد هذا الحدث البارز منصة مثالية تجسد الجهود المشتركة لمجلس والبنك تجاه المجتمع عموماً والقطاع الرياضي خصوصاً، وأضاف: استمرار التعاون بين الطواف والبنك، امتداد لشراكة ناجحة، أنتجت حدثاً مميزاً خلال الأعوام السابقة، ووجود البنك إلى جانب بقية رعاة الحدث، يمكّن الطواف من تحقيق المزيد من التطور، بعد أن وصل إلى المستوى العالمي خلال النسخ السابقة».

بدوره، علق الدكتور بيرند فان ليندر الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري قائلاً: «رسخ طواف دبي مكانته كأحد أبرز سباقات الدراجات الهوائية، ويسر بنك دبي التجاري أن يكون الراعي الرسمي لقميص المتصدر للعام الرابع على التوالي من أجل إبراز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة فضلاً عن المساهمة القيّمة في الارتقاء بالقطاع الرياضي بالدولة، وذلك تجسيدًا لرؤية قيادة الدولة في تنمية الرياضة وتشجيع الأنشطة الرياضية بالدولة».

وأضاف قائلاً: «رعاية البنك لفعالية طواف دبي تجسد قيمنا الأساسية التي تتمثل في الالتزام والتميز والعمل بروح الفريق، والتي تتماشى تمامًا مع الصفات التي يجب أن يتمتع بها أبرز ممارسي رياضة الدراجات الهوائية الذين يأتون من جميع أنحاء العالم للعمل مع فرقهم والسعي بقوة للفوز والنجاح. وعندما تجتمع لديك الصورة بأكملها سيسهل عليك إدراك لماذا بنك دبي التجاري هو الراعي الرئيسي لفعالية طواف دبي».

تميز

في حين، قال عثمان بن هندي المدير العام للخدمات المصرفية للشركات: «رعاية البنك لفعالية طواف دبي تجسد قيمنا الأساسية التي تتمثل في الالتزام والتميز والعمل بروح الفريق، والتي تتماشى تمامًا مع الصفات التي يجب أن يتمتع بها أبرز ممارسي رياضة الدراجات الهوائية الذين يأتون من جميع أنحاء العالم للعمل مع فرقهم والسعي بقوة للفوز والنجاح. وعندما تجتمع لديك الصورة بأكملها سيسهل عليك إدراك لماذا بنك دبي التجاري هو الراعي الرئيسي لفعالية طواف دبي، ويأتي ذلك تتويجًا للشراكة الناجحة التي لدينا مع مجلس دبي الرياضي منذ عام 2015».

مباشر

يستقطب طواف دبي، الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع شركة آر سي إس سبورتس، أبرز الدرّاجين العالميين، إلى جانب مشاركة أعضاء من المنتخب الوطني الإماراتي، وسيتم بثه مباشرة على القنوات التلفزيونية في كل أنحاء العالم.