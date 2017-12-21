إنجازات كبيرة للأولمبياد الإماراتي الخاص في 2017

مع اقتراب عام 2017 من نهايته، كان لا بد من التوقف أمام حصاد الأولمبياد الخاص الإماراتي، والذي كان وفيراً وحافلاً بالإنجازات، وكان أبرزها، توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، بإعادة هيكلة الأولمبياد الخاص الإماراتي، ليتحول إلى منظمة مستقلة، كما شهد عام الخير أيضاً، استلام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، علم واتفاقية استضافة دورة الألعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص في أبوظبي 2019، من المستشار النمساوي كريستيان كيرن في احتفالية ضخمة أقيمت بالعاصمة أبوظبي، وقرار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بتشكيل اللجنة العليا لاستضافة ألعاب 2019 العالمية للأولمبياد الخاص، برئاسة محمد عبد الله الجنيبي، وعضوية العديد من الجهات الحكومية.



منظمة مستقلة

وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تم إعادة هيكلة الأولمبياد الخاص الإماراتي ليتحول إلى منظمة مستقلة مشهرة من وزارة تنمية المجتمع، وتتولى سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان منصب الرئيس الفخري للمنظمة، فيما تشغل شما بنت سهيل المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب منصب رئيس مجلس الإدارة، ويضم المجلس إبراهيم عبدالملك الأمين العام السابق للهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة وعائشة عبدالله ميران مساعد الأمين العام لقطاع الإدارة الاستراتيجية والحوكمة في المجلس التنفيذي في دبي وطلال الهاشمي مدير الإدارة الفنية بمجلس أبوظبي الرياضي وعضو مجلس مؤسسة زايد العليا ومريم عيد المهيري الرئيس التنفيذي لهيئة المنطقة الإعلامية في أبوظبي توفور 54 ومحمد النعيمي مدير مكتب شؤون التعليم في ديوان صاحب السمو ولي عهد أبوظبي وتالة الرمحي مدير الشؤون الاستراتيجية في دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص 2019 وريم الفهيم الرئيس التنفيذي لمؤسسة سدرة وبطي الشيزاوي رياضي في الأولمبياد الخاص وفاطمة القاسمي مديرة مكتب التسهيلات لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة بجامعة زايد وسعيد سيف النيادي وآيتكا ثاكور من مركز إنتيجريت لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة إضافة إلى ممثلين من كل من مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية ومؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة.



اتفاقية التنظيم

ومن أبرز أحداث عام 2017، كان حضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مراسم توقيع اتفاقية استضافة أبوظبي الدورة المقبلة من الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص لعام 2019، وبذلك أصبحت أبوظبي المدينة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تستضيف هذا النوع من الأحداث الأولمبية الخاصة، وقد مثل الأولمبياد الخاص في التوقيع على الاتفاقية كل من الدكتور تيموثي شرايفر رئيس الأولمبياد الخاص الدولي وماري ديفيس الرئيس التنفيذي للأولمبياد الخاص الدولي وماثيو ويليامز عضو مجلس الإدارة في الأولمبياد الخاص الدولي وأحد اللاعبين فيه. ووقع الاتفاقية عن دولة الإمارات كل من محمد عبدالله الجنيبي رئيس اللجنة العليا لاستضافة أبوظبي الأولمبياد الخاص وماجد العصيمي المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي وندى المزروعي عضو المنتخب الإماراتي للأولمبياد الخاص الإماراتي والتي وقعت العقد بصفة شاهد.



تسلم العلم

شهد سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، توقيع مذكرة تفاهم بين اللجنة المنظمة لدورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص 2019 واللجنة المنظمة لدورة الألعاب العالمية الشتوية للأولمبياد الخاص في النمسا2017، بحضور باربره إيبينجر ميدل الوزيرة الإقليمية للاقتصاد والسياحة والعلوم والأبحاث في النمسا، وتسلم سمو الشيخ نهيان حينها علم استضافة الألعاب العالمية 2019، وشهدت ألعاب النمسا، تتويج أبطال الأولمبياد الخاص الإماراتي، حيث أحرز فرسان الإرادة ثماني ميداليات بواقع ذهبيتين وثلاث فضيات وثلاث برونزيات، وكانت الإمارات قد شاركت ببعثة قوامها 36 مشاركاً وتضمنت 24 لاعباً ولاعبة، من بين 289 مشاركاً.



محاضرة

عقد في أبوظبي مؤتمر صحفي قبل توقيع عقد استضافة أبوظبي للألعاب العالمية الصيفية أبوظبي 2019، وشهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان محاضرة بعنوان «مدرسة القلوب - الرياضة والعمل الجماعي والقوة على التعاطف» ألقاها الدكتور تيموثي بي شرايفر رئيس الأولمبياد الخاص الدولي.