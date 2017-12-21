«أبوظبي الرياضي» يلتقي الجهات المستضيفة لدورة الألعاب الإقليمية

عقد مجلس أبوظبي الرياضي بمقره اجتماعاً موسعاً مع الجهات والمؤسسات الرياضية والخاصة كافة المستضيفة لدورة الألعاب الإقليمية التي ستقام خلال الفترة 14-23 مارس المقبل بأبوظبي، وسط مشاركة 1200 رياضي ينتمون إلى 33 دولة والتي تشمل منطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا، وهو ما يمثل الحدث التحضيري لدورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص 2019، وترأس الاجتماع عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي بحضور بيتر ويلر، الرئيس التنفيذي للألعاب العالمية للأولمبياد الخاص 2019 وطلال الهاشمي مديرة إدارة الشؤون الفنية بمجلس أبوظبي الرياضي وممثلي كل من: حلبة مرسى ياس، مدينة زايد الرياضية، جامعة نيويورك، نادي الجزيرة الرياضي، نادي ياس لينكس، نادي ضباط القوات المسلحة، نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، صالة مبادلة أرينا.

ورحب الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي بكافة الحضور، مؤكداً أن القيادة الرشيدة تولي اهتماماً كبيراً لتحقيق التميز والإبهار التنظيمي لدورتي الألعاب الإقليمية في مارس 2018 والعالمية في عام 2019، عبر توفير كافة أوجه التعاون ومقومات النجاح وتسخير جميع الإمكانيات والطاقات، انطلاقاً من حرصها الكبير ونهجها الإنساني ورسالتها المبنية على أسس السلام والمحبة والتسامح ولقاء الثقافات من مختلف قارات العالم على أرضها، مبيناً أن الاجتماع ضروري لمتابعة سير مراحل العمل التحضيري لاستضافة الدورتين المقبلتين والاطلاع على آخر المستجدات ومعرفة أهم التحديات ومناقشة سبل التعاون مع مختلف الجهات لتحقيق الصورة المتكاملة والشراكة الحقيقية بين جميع المؤسسات للوصول بنتاجات مهمة تقود لتسجيل علامات التميز التنظيمي.