أنشطة وفعاليات استعداداً لدورة ألعاب الأولمبياد العالمي

شهد عام2017، العديد من الاجتماعات الخاصة بإستضافة دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص2019 في أبوظبي، حيث التقى بيتر ويلير المدير التنفيذي للجنة المنظمة والمهندس أيمن عبدالوهاب الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي مع ممثلي الاتحادات الرياضية الإماراتية في اجتماع مهم بمجلس أبوظبي الرياضي، لبحث أشكال التعاون بين اللجنة المنظمة والاتحادات الرياضية، وذلك بحضور طلال الهاشمي مدير إدارة الشؤون الفنية بمجلس أبوظبي الرياضي، وكذلك تم التشاور حول آخر تطورات استضافة الألعاب الإقليمية التاسعة في أبوظبي 2018، وفي هذا الخصوص، نُظمت جلسة تدريبية للاعبي الأولمبياد الخاص الإماراتي المشاركين في دورتي الألعاب الإقليمية للأولمبياد الخاص 2018، والألعاب العالمية 2019، على ملاعب نادي الإمارات للغولف بدبي، وتولت لاعبة الغولف الكورية الجنوبية، كيم ساي يونغ، صاحبة لقب بطولة غولف السيدات الأميركية، تدريب مجموعة من اللاعبين في نادي الإمارات للغولف.

مبادرة تحدي اللياقة

وشاركت البطلة الأولمبية أليسون فيليكس مع عدد من لاعبي الأولمبياد الخاص الإماراتي الذين يستعدون للمشاركة في الألعاب الإقليمية التاسعة 2018، خلال حدث رياضي تضامني مخصص للأولمبياد الخاص أقيم ضمن فعالية «تدرب في ياس»، والتي استضافتها حلبة مرسى ياس، وكانت هذه الفعالية جزءاً من مبادرة «تحدي اللياقة البدنية» التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وشمل الحدث مجموعة من الأنشطة المتنوعة، والتي تضمنت أيضاً قيادة الدراجات والجري وتدريبات اللياقة البدنية، وحصص الزومبا مع كلاري، مدربة الزومبا المتخصصة، وهي من ذوي الإعاقة الذهنية، والتي تطوعت للمشاركة في الألعاب الإقليمية التاسعة.

ورشة عمل

وفي مقر اللجنة المنظمة، نظمت ورشة عمل لكرة السلة بحضور 30 مشاركاً، وذلك بالتعاون مع اتحاد اللعبة، بإشراف المحاضر د. عادل رمضان أستاذ كرة السلة بكلية التربية الرياضية بجامعة السادات والمحاضر المعتمد بالمكتب الإقليمي للأولمبياد الخاص، ومن جانبه، زار سلطان سيف السماحي رئيس اتحاد السباحة مقر اللجنة المنظمة وناقش سبل التعاون المشترك لإنجاح فعالية الألعاب العالمية وتسلم درع اللجنة من بيتر ويلر المدير التنفيذي للجنة المنظمة.

ملتقى صحي

ضمن فعالية برنامج التدريب الصحي للرياضيين والمدربين، والتي استمرت على مدار ثلاثة أيام شارك 30 طبيبًا من الإمارات و18 طبيبًا من المنطقة في برنامج تدريب تحت إشراف أطباء عالميين حول كيفية إجراء الفحوص اللازمة لذوي الإعاقة الذهنية، وعقدت حلقة طبية هامة قبل توقيع الكشف الصحي على لاعبي الأولمبياد الخاص في الدورة الإقليمية للأولمبياد الخاص 2018 ودورة الألعاب العالمية 2019.