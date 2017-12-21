«فيكتوري تيم» في «مونديال فورمولا 2» الموسم المقبل

كشفت مؤسسة فيكتوري تيم، عن جديدها في موسم العام 2018، بإعلان المشاركة، وللمرة الأولى، في منافسات بطولة العالم للزوارق السريعة - فورمولا 2، والتي يشرف علي تنظيمها الاتحاد الدولي للزوارق السريعة، «يو آي إم»، وتقام من عدة جولات حول البلدان الأوروبية والآسيوية. واطمأن مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري تيم، على كافة الترتيبات الخاصة بالمشاركة في البطولة العالمية، وتجهيز زورقي المؤسسة لخوض المنافسات، وذلك خلال اجتماعه الدوري، الذي عقد بمقر المؤسسة في جبل علي، برئاسة حريز المر محمد بن حريز رئيس مجلس الإدارة، وحضور محمد مبارك المطيوعي نائب رئيس مجلس الإدارة، وغانم خميس المري، وناصر محمد الشعالي عضوي مجلس الإدارة.

كما تقرر أن يتم الإعلان عن الترتيبات الخاصة بالمشاركة، وأسماء الجهاز الفني للفريق، والمتسابقين الجدد، والذين سيحملون لواء الدفاع عن ألوان المؤسسة في هذه بطولة العالم للزوارق السريعة -فورمولا2، مع بداية العام المقبل.

تقارير

واطلع مجلس الإدارة في الاجتماع، على تقارير الفرق المشاركة في منافسات وبطولات العالم للزوارق السريعة في جميع الفئات، مشيداً بالنجاحات والإنجازات اللافتة التي تحققت في موسم 2017، ومن بينها الفوز بلقب بطولة العالم للزوارق السريعة -إكس كات، عبر زورق فيكتوري 3، بقيادة الثنائي سالم العديدي وعيسى آل علي، والفوز كذلك بلقب الجائزة العالمية للزوارق السريعة، إف 4 إس، عبر زورق فيكتوري 4، بقيادة منصور المنصوري.

كما أشاد مجلس الإدارة، بالجهود المبذولة من قبل الطاقم الفني والإداري في المؤسسة، والكادر العامل، مجدداً الثقة في الإدارات الفنية، والتي أحدثت الفارق في تحقيق هذه النتائج، ومتطلعاً إلى المزيد من الانتصارات في الموسم الجديد 2018، والذي ستدخله فرق وزوارق المؤسسة، وهي ترنو إلى مواصلة مسيرة الأمجاد، والمحافظة على مكانة الإمارات.

تثمين

كما ثمن مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري تيم، الجهود الكبيرة من قبل كوكبة المتسابقين الذين شاركوا في المنافسات العالمية هذا الموسم، في منافسات بطولة العالم للزوارق السريعة «إكس كات»، سالم العديدي، وعيسى آل علي، وأحمد الهاملي، والأميركي غاري بالووغ، وبطولة العالم للزوارق السريعة -فورمولا1، أحمد الهاملي والأميركي شون تورنتي، والجائزة العالمية للزوارق السريعة -إف 4 إس، محمد المطلعي ومنصور المنصوري. وناقش مجلس الإدارة في اجتماعه، التقارير المالية، وعدداً من الخطط المستقبلية التي من شأنها دعم مسيرة المؤسسة في تطوير العديد من النواحي في عمل المؤسسة.