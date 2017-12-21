راشد الملا يتوّج بـ «برونزية» مونديال الدراجات المائية

سجل فريق أبوظبي للدراجات المائية إنجازاً جديداً في رصيد الإنجازات الإماراتية، بعد أن تمكن نجم الفريق راشد الملا من تحقيق لقب الحركات الاستعراضية في مونديال الدراجات المائية جولة الشارقة، وبالتالي صعود الترتيب العام في هذه الفئة ليحصد الميدالية البرونزية وإنهاء البطولة ثالثاً في العالم على فئة الحركات الاستعراضية.

توج الفائزين في جولة الختام في إمارة الشارقة على بحيرة خالد، في الفئات الأربع للبطولة، الشيخ صقر بن محمد بن خالد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وعبدالعزيز النومان أمين عام مجلس الشارقة الرياضي، بحضور خالد المدفع رئيس هيئة الإنماء السياحي والتجاري في إمارة الشارقة، وحريز المر بن حريز رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، وعلي سالم المدفع رئيس نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، ونيكولو سان جيرمانو مروج البطولة، وسالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية.

وحل على مستوى العالم في فئة الحركات الاستعراضية السلوفاني فلورجانيك ناك برصيد 186 نقطة، وثانياً الإيطالي مارياني روبيرتو برصيد 165 نقطة، وثالثاً بطلنا راشد الملا بوصوله للنقطة 150 نقطة من خلال المنافسة، وفي فئة جالس للمحترفين توج بلقب العالم الكويتي يوسف العبد الرزاق برصيد 196 نقطة، وحل ثانياً السويدي أكيربلوم لارس برصيد 155 نقطة، وثالثاً الألماني بوشيل جيمس برصيد 127 نقطة.

وفي فئة واقف للمحترفين تمكن البيلاروسي بوشي كوين من إحراز لقب العالم برصيد 196 نقطة، وحل ثانياً النمساوي ريترير كيفين برصيد 140 نقطة، وثالثاً الفرنسي بوريت مايكل برصيد 133 نقطة.

تفوق

كما منح راشد الملا للإمارات ولفريق أبوظبي ولنفسه هذا الإنجاز بعد أن تفوق في كل مراحل البطولة والتي بدأت من يوم الاثنين واستمرت حتى الأربعاء أمس حيث حل في المركز الأول في المرحلة الأولى، ثم حل في المركز الأول أيضاً في المرحلة الثانية، وجاءت المرحلة الثالثة والختامية لكي يستمر أيضاً في المركز الأول، وليفوز بذلك لقب إمارة الشارقة والجولة الختامية، ويصعد في الوقت ذاته في الترتيب العام إلى المركز الثالث ليصل إلى النقطة 150 في الترتيب العام على العالم في الحركات الاستعراضية.

يأتي إنجاز الملا بعد أيام قليلة فقط من تتويج فريق أبوظبي أيضاً بلقب العالم لبطولة الفورمولا 1 واحتكاره لكل ألقاب البطولة قبل أسبوع، ليواصل الملا بذلك مسيرة الإنجازات والتفوق لفريق أبوظبي وللإمارات في المنافسات البحرية العالمية. بدأ البطل الإماراتي راشد الملا المشاركة في البطولة في الجولة الرابعة التي أقيمت في دبي، إذ حصد لقب الجولة ورفع رصيده منذ أول مشاركة في الترتيب العام عالياً، ثم جاءت مشاركته في جولة الختام والشارقة، لكي يرتفع تصنيفه أكثر، ويصل إلى المركز الثالث.

6 مراحل

وفي لغة الأرقام للبطولة العالمية، نجح راشد الملا في كسر كل الأرقام هذا الموسم، بعد أن سجل حضوره أول متسابق يحقق المركز الأول في ست مراحل متتالية، ولم يسبق لأي مشارك أن سجل هذا الرقم نفسه سوى المتسابق النمساوي روك فلورجانكيك الذي سجل ثلاث مراحل متتالية، كما سجل الملا إنجازاً قوياً آخر أيضاً بتجاوز سبعة متسابقين، والتقدم إلى الأمام وإلى المركز الثالث، بالرغم من أنه شارك في جولتين فقط من أصل خمس جولات للبطولة.

من ناحية المشاركين، فإن راشد الملا هو المتسابق العربي الوحيد من بين جميع المشاركين في فئة الحركات الاستعراضية، وهو أيضاً إنجاز للبطل الشاب بالحضور والتميز في هذه الفئة بين كبار المحترفين. وعن رأيه في فريق أبوظبي، قال: «لدينا أفضل المواهب، ونضم الشريحة المتميزة في السباقات البحرية في دولة الإمارات، وأعتقد أن انضمامي قبل أشهر من الآن جاء بعد إصراري على أن أكون أحد أعضاء فريق أبوظبي»

إبداع

أشاد سالم الرميثي رئيس بعثة فريق أبوظبي ومدير عام نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية بما حققه الملا من إبداع وتميز في جولة الختام، وأكد الرميثي أن الملا هو امتداد للتفوق والحضور القوي لفريق أبوظبي عبر المشاركات البحرية والتميز الرياضي الذي يحققه النادي باستمرار وخاصة مع كسب أكثر من بطولة وتحقيق إنجازات عديدة باسم فرق النادي المختلفة والمتواجدة في كل الرياضات البحرية، وأضاف: سعداء جداً بتفوق الملا في الدراجات المائية، واستراتيجيتنا تمشي بثقة وخطى ناجحة من خلال تفوق الفريق واستمرار حضوره الملفت والمبهر في كال البطولات البحرية.