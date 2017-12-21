«أبيض اليد» يعسكر في تونس استعداداً للبطولة الآسيوية

تغادر بعثة منتخبنا الوطني لكرة اليد، صباح اليوم، عن طريق مطار دبي الدولي، متوجهة إلى تونس، لإقامة معسكر تدريبي، يمتد حتى 2 يناير المقبل، سيكون بمثابة التحضير الفني الأخير لأبيض اليد، قبل خوض البطولة الآسيوية في مدينة سون بكوريا الجنوبية، المقرر إقامتها من 18 - 28 يناير المقبل، والمؤهلة لبطولة كأس العالم في ألمانيا والدنمارك 2019، ويرأس البعثة عبد الله الكعبي عضو اتحاد اليد وتضم المدرب الجزائري صالح بوشكرية ومساعده الوطني هاشم إسحاق والدكتور فرحات فضول أخصائي علاج طبيعي و15 لاعباً هم: مرزوق أحمد ووحيد مراد وعبد الرحمن خميس وعبد الله أحمد، ويوسف بلال (شباب الأهلي دبي)، ومحمد سعيد وشهاب غلوم وعبد الله خميس ووليد إبراهيم (النصر)، ومحمد إسماعيل وأحمد حسين (الوصل)، وبلال مال الله وفراس محمد (الشارقة)، وأحمد سالم (العين)، وعبد الحميد الجنيبي (الجزيرة). وسيلتحق بالبعثة أحمد هلال وإبراهيم القرص.

تحضيرات مبكرة

وكان منتخبنا الوطني قد بدأ تحضيراته مبكراً لهذا المحفل الآسيوي منذ شهر فبراير الماضي، بمشاركته في بطولة الشيخ محمد بن خالد بنادي الشعب سابقاً، تحت قيادة المدرب الوطني خالد أحمد، ومن ثم تم التعاقد مع المدرب الجزائري صالح بوشكرية ليقود الأبيض في هذه المرحلة، ومعه الإداري علي حسين، وواصل المنتخب تحضيراته بالعديد من محطات التدريب، خلال نهاية كل أسبوع، إلى جانب إقامة عدد من المعسكرات الداخلية، والدخول في معسكر خارجي أقيم في مقدونيا، وتبعه معسكر خارجي آخر في مملكة البحرين، وحرص الجهاز الفني على الارتقاء بالجانبين البدني والمهاري الفردي والجماعي مع ترسيخ عملية الانسجام بين صفوف الفريق الذي يضم بين صفوفه عناصر من أصحاب الخبرات والوجوه الشابة.

محطة تونس

وسيخوض منتخبنا خلال المعسكر التونسي 4 مباريات متدرجة القوة، مع المنتخبات والفرق التونسية، ليقف الجهاز الفني على قدرات اللاعبين، وسيعود بعدها الفريق للإمارات في الثاني من يناير المقبل، ومن بعدها سيغادر إلى السعودية بكامل عناصره لإقامة مباراتين وديتين، ويستكمل بعدها محطة إعداده الأخيرة محلياً حتى 15 يناير، ومن ثم يتوجه بعده المنتخب إلى مدينة سون الكورية، للدخول في أجواء المنافسات الآسيوية والتي وضعت منتخبنا ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب كوريا الجنوبية المضيفة والهند وبنغلاديش.

جلفار يحفز اللاعبين

وقبل مغادرة البعثة اليوم إلى المعسكر التونسي، حرص محمد عبد الكريم جلفار رئيس الاتحاد، على تحفيز اللاعبين وحثهم على الالتزام بتنفيذ برنامج المعسكر، لتحقيق الاستفادة القصوى بهذه المحطة المهمة من مراحل الإعداد، وقال جلفار: نبني على معسكر تونس الآمال العريضة في تحقيق أكبر استفادة فنية ممكنة، خاصة وأن تونس من أقوى وأفضل المنتخبات العربية والأفريقية، ونأمل أن ينعكس نتاج المعسكر على اللاعبين، ويمثلونا التمثيل المشرف في المحفل الآسيوي القوي، وبطموحات وآمال عريضة في التأهل للمرة الثانية إلى بطولة كأس العالم، ونجدد الثقة في هذه الكوكبة من اللاعبين الذين يدركون حجم المسؤولية، كما أن الاتحاد يسخر كل إمكاناته لتحقيق الأهداف المنشودة.

مساحة

أفرغت لجنة المسابقات في اتحاد اليد مساحة كافية لمواصلة تدريبات المنتخب الأول كما هو الحال لمنتخب الشباب والناشئين، بشكل ثابت أسبوعياً، وخاصة بعد أن تم اعتماد برنامج المسابقات بالنسبة للرجال بالشكل الذي يمنح فرصة للمنتخب للتجمع ومواصلة التحضيرات المحلية والخارجية في تونس والسعودية.