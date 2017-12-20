مجلس دبي الرياضي ينتج مسلسلاً كرتونياً لتوعية اللاعبين

أنتج مجلس دبي الرياضي مسلسل غرس الكرتوني الذي يهدف إلى توعية اللاعبين بالقيم والأخلاق الإيجابية، وسيبث المسلسل على شاشات التلفزيون ومواقع التواصل الاجتماعي ضمن فعاليات البرنامج التربوي الرائد الذي أطلقه المجلس بهدف تعزيز القيم السلوكية لدى منتسبي الأندية الرياضية في إمارة دبي ويحمل اسم "غَرّْس"، تحت شعار "بيئة رياضية ذات قيم أخلاقية" ويأتي في إطار الخطة الاستراتيجية للمجلس الساعية إلى جعل بيئة الأندية الرياضة في دبي آمنة وجاذبة للمواهب.

وشارك في الأداء الصوتي للحلقات مجموعة من النجوم والمشاهير وفي مقدمتهم النجم الإماراتي ولاعب المنتخب الوطني أحمد خليل، والإعلامي البارز فارس عوض كما شارك أيضًا سفير الإيجابية المؤثر اجتماعيًا ظاهر محمد خميس حارب المهيري.

الحلقة الأولى من فيلم "غرس" الكرتوني الذي أنتجه مجلس دبي الرياضي لتوعية اللاعبين بالقيم والأخلاق الإيجابية شارك في الحلقة النجم الإماراتي ولاعب المنتخب الوطني أحمد خليل@DubaiSC#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/lBJ6VrIg25 — البيان الرياضي (@AlBayanSports) December 20, 2017

وسيتم بث ثلاث حلقات من المسلسل خلال الأيام المقبلة على أن يتم بث باقي الحلقات في شهر يناير من العام المقبل، وتتضمن الحلقات موضوعات مختلفة تهدف إلى غرس القيم والسلوكيات الحميدة، ومن بينها موضوع الروح الرياضية، وأصحاب الهمم، واستثمار مواقع التواصل الاجتماعي.

وأطلق المجلس برنامج "غرس" لتنمية وتثقيف اللاعبين والعاملين بالقطاع الرياضي بدبي، وكذلك وعي الشباب الرياضيون بأهمية المحافظة على صحتهم، وجعلهم أكثر تمسكاً بالقيم والأخلاق الحسنة، وتعليمهم كيفية اختيار الصديق الحسن، حتى يستطيعون مقاومة انتشار السلوكيات السيئة، وأيضاً لتعزيز ثقة أولياء الأمور في الأندية الرياضية، كما يعمل البرنامج على توطيد العلاقة بين إدارات الأندية ومؤسسات المجتمع المحلي.

وتتمحور رسالة البرنامج حول التميز في إعداد الشاب الرياضي وتحصينه ضد المخاطر وإكسابه القيم والسلوكيات الإيجابية والمهارات الحياتية التي تسهم في بناء شخصيته ليكون مواطناً صالحاً نافعاً لنفسه وأسرته ومجتمعه، والعمل من أجل الارتقاء بمستوى سلوكيات اللاعبين الرياضيين وضمان توافقها مع قيم مجتمع الإمارات وثقافته وعاداته وتقاليده، وذلك من خلال تطوير بيئة الأندية الرياضية بدبي لتكون خالية من السلوكيات السلبية حافزة وداعمة للقيم والسلوكيات الإيجابية تعزيزاً للدور التربوي والوظيفة الاجتماعية للنادي الرياضي.