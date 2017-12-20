60 لاعباً يتنافسون على كأس رئيس الدولة للشطرنج

بدأ العد التنازلي لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للشطرنج في نسختها الـ 24، والتي تنطلق يوم الجمعة المقبل، وتستمر حتى 29 ديسمبر الجاري، وتجرى منافساتها وفقاً للوائح الاتحاد الدولي للشطرنج، وتقام البطولة برعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، وينظمها نادي أبوظبي للشطرنج، وبإشراف اتحاد اللعبة، وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، وضمت قائمة تسجيل البطولة 60 مشاركاً من فرق الأشبال والرجال، وتقام لأول بفندق باب القصر بكورنيش أبوظبي، وأعلن عن تفاصيل البطولة، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته اللجنة العليا المنظمة أول من أمس، بقاعة مراكش بفندق باب القصر بحضور حسين عبدالله الخوري رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي، وخالد السويدي ممثل وزارة شؤون الرئاسة ومبارك العامري ممثل مجلس أبوظبي الرياضي ومهدي عبد الرحيم من اتحاد الشطرنج وإبراهيم المرزوقي عضو مجلس إدارة النادي المدير المالي، وسعيد أحمد رئيس لجنة حكام البطولة، ومرشد عيسى الشامسي مدير إدارة التشريفات بالفندق.

مليونان

ويغيب عن المشاركة، حامل اللقب الدولي سالم عبدالرحمن لمشاركته في بطولة العالم للشطرنج السريع التي تستضيفها السعودية من 26 إلى 30 ديسمبر الحالي، على «كأس الملك سلمان»، بمشاركة أبرز وأفضل لاعبي الشطرنج بالعالم، والتي تبلغ جوائزها 2 مليون دولار، كما يغيب اللاعب الدولي سعيد إسحاق الفائز بلقب رئيس الدولة 2015، وسيقوم الاتحاد بتأمين الكؤوس والميداليات للفائزين الأوائل من فئتي الرجال والناشئين.

اسم غال

وأكد حسين الخوري أن أسرة نادي أبوظبي للشطرنج سعيدة جداً بتنظيم البطولة السنوية الغالية التي تحمل اسماً غالياً على الجميع، وهو اسم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والتي تتجدد انطلاقتها في العاصمة الحبيبة من منطلق الاهتمام الذي يوليه النادي لمثل هذه الأحداث الشطرنجية الكبيرة على كل المستويات، مشيداً بالرعاية الكريمة والدعم اللامحدود للقيادة الرشيدة، مثمناً توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ودعم سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، المتواصل لقطاع الشباب والرياضة ما أسهم في النهوض بأبناء الدولة في كل المجالات، وجدد الشكر لمجلس أبوظبي الرياضي.

شكر

وتوجه الخوري بالشكر لكل الجهات التي أسهمت في إقامة بطولة كأس رئيس الدولة للشطرنج لهذا الموسم وفي مقدمتها وزارة شؤون الرئاسة الراعي الماسي المميز ومجلس أبوظبي الرياضي الشريك الاستراتيجي وفندق باب القصر الذي سخر كل إمكانياته لاستضافة البطولة والعمل على إنجاحها، بجانب وسائل الإعلام المحلية الشريك الدائم.

رسالة مجتمعية

ومن جانبه، أكد خالد السويدي ممثل وزارة شؤون الرئاسة، رسالة الوزارة المجتمعية التي تهتم بكل فئات المجتمع، وخاصة نادي أبوظبي للشطرنج في ظل التعاون المستمر الذي أسهم في عكس الوجه المضيء للشطرنج الإماراتي، وبدوره، قال مبارك العامري ممثل مجلس أبوظبي الرياضي إن توجيهات سمو رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، تؤكد النهج الوطني الذي يحرص عليه المجلس للنهوض بمختلف الأنشطة الرياضية والمجتمعية.